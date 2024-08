- La blonde haute avec le 90e anniversaire

Rarement un autre acteur est aussi étroitement lié au titre de son premier grand succès au cinéma que Pierre Richard (90). Il s'est écoulé plus d'un demi-siècle depuis que le comédien français a célébré son percée internationale avec la parodie de film d'espionnage "Le Grand Blond avec une chaussure noire" en 1973, mais en Allemagne, "Le Grand Blond" reste un synonyme incontesté de l'artiste.

Cela n'a pas d'importance que Richard ait depuis joué dans plus de 50 autres films, que ses cheveux soient devenus blancs comme neige, et qu'il ait plaisanté dans une interview avec le "Badische Zeitung" il y a quelques années qu'il pourrait maintenant être envoyé comme "Le Grand Blond avec la chaussure orthopédique".

Percée avec "Le Grand Blond avec une chaussure noire"

Le succès mondial de Pierre Richard avec "Le Grand Blond avec une chaussure noire" était en grande partie dû à l'enthousiasme avec lequel la comédie d'espionnage déjantée a été reçue par le public allemand. Lorsque le film est sorti en France en décembre 1972, il n'a connu qu'un succès modéré. Ce n'est qu'après que le film, en version allemande doublée, a fait un tabac dans les cinémas un an plus tard qu'il est devenu un succès international au box-office et a finalement fait de Pierre Richard une superstar dans son pays natal.

Prisonnier de la spirale du succès comique

"Le Grand Blond avec une chaussure noire" m'a rendu célèbre dans le monde entier, ça a tout changé", déclare "Deutschlandfunk Kultur" à propos de ce succès spectaculaire. Cependant, le rôle de l'absurde violoniste maladroit qui devient accidentellement la cible des services secrets dans le film l'a fixé pour le reste de sa vie à des rôles comiques similaires. "Peut-être que cette spirale de succès avec les comédies m'a empêché de réfléchir au type de cinéma qui me convient vraiment", déclare l'acteur âgé avec le recul.

Le culte autour de Pierre Richard et "Le Grand Blond avec une chaussure noire" a atteint des proportions grotesques, surtout en Allemagne. Dans une tentative de capitaliser sur le succès phénoménal de ce film au cinéma à tout prix, de nombreuses autres comédies de Richard avec des titres de distribution allemands qui jouaient sur "le grand blond" ont suivi, même si elles n'avaient aucun lien avec l'original en termes de contenu. Parmi elles figuraient "Le Long Blond aux cheveux roux" (1974), "Le Gentleman aux pieds rapides" (1978) et "Le Long Blond et le petit noir" (1975).

Sommets de carrière avec Gérard Depardieu

Dans les années 1980, la carrière de Richard a connu un autre pic avec plusieurs comédies réussies aux côtés de Gérard Depardieu (75). Tandis que Depardieu incarnait le rôle du dur à cuire dans "Le Dindon et son cheval" (1981), "Les Compères" (1983) et "Les Fugitifs" (1986), Richard incarnait à nouveau le sympathique bricoleur que le public associait à son nom et attendait de lui.

Ce n'est qu'en années plus tard que Pierre Richard a tenté de se défaire de son image d'éternel bricoleur et de prouver son talent dans des rôles sérieux, comme dans la comédie tragique "Les Recettes de l'amour" (1996) ou le film historique "Le Petit Poucet" (2000). Bien que ces films aient été bien accueillis, ils ont moins trouvé de public que ses comédies délirantes.

Malgré la réalisation de films au cours des trois dernières décennies, seuls quelques-uns ont atteint le public allemand, de nombreux films n'ayant même pas été

