La Biélorussie déplace des troupes et des missiles vers la frontière ukrainienne

Les combats dans la région de Koursk mettent de plus en plus Moscou dans l'embarras. Le dictateur biélorusse Lukashenko parle simultanément d'appareils de drone ukrainiens prétendument abattus - et envoie des troupes dans la région frontalière. Le Kremlin pourrait "jeter la Biélorussie dans le four de sa guerre", craint l'expert en Europe de l'Est Friedman.

Après l'intrusion présumée d'appareils de combat ukrainiens dans l'espace aérien biélorusse, le ministère des Affaires étrangères à Minsk a mis en garde contre une escalade du conflit. De tels "actes criminels" pourraient entraîner une radicalisation de la situation, a déclaré le ministère des Affaires étrangères biélorusse dans un communiqué à l'agence de presse d'État Belta. Ils constituent également une "tentative dangerous d'étendre la zone de conflit actuelle dans notre région". La Biélorussie utilisera son droit à la légitime défense et répondra de manière appropriée à toute provocation ou acte hostile.

Le dirigeant Alexandre Lukashenko avait précédemment rapporté l'abattage présumé de plusieurs objets volants ukrainiens. La défense aérienne a été mise en alerte maximale car environ dix objets volants en provenance d'Ukraine ont pénétré dans l'espace aérien biélorusse dans l'est du pays, dans la région de Kostjukowitschy, a déclaré Lukashenko aujourd'hui au sujet de l'incident de la veille.

Compte tenu de la "situation en Ukraine et dans la région russe de Koursk", Lukashenko a ordonné le renforcement des troupes biélorusses dans la région frontalière avec l'Ukraine, a déclaré le ministre de la Défense Viktor Chrenin à Minsk. Le déploiement de missiles balistiques "Iskander" et de lanceurs de roquettes "Polones" dans la région a également été ordonné.

Historien : le Kremlin pourrait décider de "jeter la Biélorussie dans le four de la guerre"

L'expert en Europe de l'Est Alexander Friedman considère les activités militaires actuelles en Biélorussie comme une réponse à l'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Koursk. Les combats y ont lieu depuis cinq jours, avec la capture de plusieurs villages par l'Ukraine. "Si les événements dans la région de Koursk se poursuivent de manière défavorable pour la Fédération de Russie, cela pourrait conduire à une situation critique où le Kremlin décide de "jeter l'armée biélorusse dans le four de sa guerre. Et Lukashenko en est conscient", a écrit l'historien de l'Université de Düsseldorf sur Telegram.

La Biélorussie soutient la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Dès le début de la guerre il y a presque deux ans et demi, le pays a mis son territoire à disposition des troupes russes pour marcher vers l'Ukraine du Nord. Il y a toujours des craintes que la Biélorussie entre directement en guerre.

L'Union européenne, préoccupée par l'escalade du conflit, a publié une déclaration exprimant son soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et appelant à une désescalade dans la région. Compte tenu du potentiel d'implication de la Biélorussie dans le conflit, le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a exhorté Lukashenko à maintenir la neutralité et à respecter le droit international.

Compte tenu de l'alliance historique entre la Biélorussie et la Russie, de nombreux Européens surveillent de près pour voir si l'Union européenne devra intervenir militairement ou imposer des sanctions supplémentaires à la Biélorussie si la situation dans la région de Koursk continue de se détériorer.

