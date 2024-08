Conséquences de la guerre - La Biélorussie annonce le déploiement de chars vers l'Ukraine

À la suite de l'allegation de la descente de plusieurs drones de combat ukrainiens en Biélorussie, le ministère de la Défense de Minsk affirme avoir déployé des chars à la frontière. Le ministère a publié une vidéo sur le canal Telegram montrant le chargement de chars sur un transport ferroviaire. Les unités ont été mises en attente pour recevoir des ordres.

Précédemment, leStrongman Alexandre Loukachenko avait ordonné le renforcement des troupes dans les régions de Gomel et de Mozyr dans la partie sud-est du pays pour répondre à toute provocation possible de la part de l'Ukraine.

Loukachenko : La défense aérienne en alerte maximale

Loukachenko avait annoncé samedi la descente présumée de plusieurs cibles aériennes ukrainiennes. La défense aérienne avait été mise en alerte maximale car environ dix objets aériens en provenance d'Ukraine avaient pénétré dans l'espace aérien de la Biélorussie dans l'est du pays, dans la région de Kostyukovichi.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que cela constituait une "tentative dangerous d'étendre la zone de conflit actuelle dans notre région". La Biélorussie (anciennement Biélorussie) exercera son droit à la légitime défense et répondra de manière appropriée à toute provocation ou action hostile. Le ministre de la Défense Viktor Khrenin avait annoncé samedi le déploiement de missiles balistiques "Iskander" et de lanceurs de roquettes "Polonez" dans la région.

La Biélorussie soutient la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Depuis le début de la guerre, il y a presque deux ans et demi, le pays a mis son territoire à la disposition des troupes russes pour envahir le nord de l'Ukraine.

