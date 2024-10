La Bible soutenue par Trump respecte les critères spécifiés pour les établissements d'enseignement de l'Oklahoma.

Les spécifications de la Bible décrites dans la demande de propositions (RFP) du directeur de l'instruction publique de l'Oklahoma sont en accord avec la Bible "God Bless the USA" du musicien Lee Greenwood. La RFP impose des caractéristiques telles que le Serment d'allégeance, la Déclaration d'indépendance, les Testaments ancien et nouveau, et la Constitution des États-Unis.

Selon Oklahoma Watch, cette configuration de la RFP exclut efficacement de nombreuses options de Bibles pour les écoles.

La première annonce de la RFP est venue de Oklahoma Watch dans The Oklahoman le vendredi.

Il est à noter que Lee Greenwood est le musicien derrière "God Bless the USA", un hymne populaire lors des rassemblements de Trump. En ligne, ces Bibles sont vendues 60 $, avec une partie des revenus allant à Trump via l'endorsement de Greenwood, selon Oklahoma Watch.

Une autre Bible conforme est la Bible "We The People", coûtant 90 $ par exemplaire. Trump a également endossé cette version.

Ryan Walters, le directeur, souhaite distribuer des Bibles dans chaque salle de classe et enseigner à partir de la Bible. Il a déclaré : "chaque enseignant, chaque salle de classe de l'État aura une Bible dans la salle de classe et enseignera à partir de la Bible dans la salle de classe".

En 2026, le budget de Walters pour l'année fiscale demande 3 millions de dollars pour approvisionner 55 000 copies.

Dan Isett, directeur des communications du département de l'éducation de l'État de l'Oklahoma, a défendu la RFP comme étant conforme aux "normes d'achat de l'État". Il a ajouté : "Le directeur Walters a promis un processus de RFP ouvert et transparent, conformément aux normes d'achat de l'État, qui répondra aux besoins des salles de classe de l'Oklahoma. Nous nous attendons à une concurrence importante pour cette proposition".

Cependant, les détails du processus de soumission ont suscité la curiosité. Colleen McCarty, avocate et directrice exécutive du Oklahoma Appleseed Center for Law & Justice, a soulevé des préoccupations juridiques, avertissant que des défis juridiques pourraient surgir en raison de cette initiative biblique globale.

"La RFP semble impartiale, mais un examen plus approfondi révèle moins d'options de Bible qui répondraient à ces critères, et toutes sont endossées par l'ancien président Donald Trump", a déclaré McCarty. "Le mauvais usage par Ryan Walters de l'argent des contribuables continue dans des entreprises non constitutionnelles pour susciter des poursuites en justice, poursuivant ses ambitions politiques. Cela mine les valeurs fondamentales de la Constitution et symbolise le mépris de Walters pour la loi".

La popularité de Walters dépasse celle des directeurs d'école habituels. En juin, il a ordonné à toutes les écoles publiques d'enseigner à la fois la Bible et les Dix Commandements. Il s'oppose fermement à l'enseignement des questions LGBTQ et est reconnu par The New York Times comme l'un des "plus stridents

