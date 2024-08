- La "Bible" de Rob Halford: le heavy metal, les clubs gays et Dieu

Rob Halford ne peut pas grand-chose du vrai Bible. Le chanteur des légendes du heavy metal Judas Priest le trouve ennuyeux. "Mais j'aime l'idée d'un livre qui rassemble toute la connaissance qu'une personne a acquise dans sa vie, genre de guide pour sa compréhension du monde," écrit le septuagénaire dans la préface de son deuxième livre.

"La Bible du Heavy Metal - Les Saintes Écritures de Rob Halford" est maintenant disponible en allemand. "Je prends vraiment beaucoup de libertés avec la Bible sainte," avoue Halford dans une interview avec l'agence de presse allemande, en souriant. "Je suis sûr que Dieu ne m'en veut pas."

Le chanteur à la barbe grise de Methuselah porte des lunettes de soleil. Il est connecté via Zoom depuis Phoenix/Arizona, sa deuxième maison en plus de sa ville natale anglaise de Walsall près de Birmingham. Cette année, il a publié le 18e album studio "Invincible Shield" avec Judas Priest. Actuellement, le groupe prend quelques semaines de repos dans leur tournée mondiale intensive. "Je viens de revenir d'Istanbul," dit-il gaiement. "Vous savez ce que c'est que le décalage horaire?"

Le "Dieu du Metal" papote depuis le panier à ouvrage

Avec sa autobiographie brutalement honnête "Confess" en 2020, le vétéran du rock, surnommé "Dieu du Metal" par ses fans, a fait sensation. Son deuxième ouvrage littéraire, créé à nouveau avec le co-auteur Ian Gittins, est une collection d'anecdotes sur sa longue carrière de près de 300 pages.

Il s'agit "des nombreux obstacles qui se présentent lorsque l'on veut réussir dans l'industrie du divertissement". Les chapitres tournent autour des premiers groupes, des années d'apprentissage et d'errance, des membres du groupe, des managers et des avocats. Il s'agit de l'écriture de chansons, des riffs et des pochettes d'albums, des tournées, des roadies et même de la restauration. Après plus de 50 ans dans le métier de la musique, Halford a quelque chose à dire sur tout.

"Depuis que ce n'est pas une autobiographie, nous n'avons pas vraiment eu à réfléchir à ce qui s'est passé en 1982, par exemple," dit-il. "Il y avait juste des références différentes. En 1978, vous dormiez à l'arrière du van, en 2022, vous êtes au Ritz Carlton." Halford rit. "C'est la différence. C'est la partie amusante de ce voyage professionnel."

Débunking les vieilles rumeurs

Au fait, Halford, qui est sorti gay en 1998, met fin à certaines rumeurs persistantes. On dit souvent que les vêtements en cuir et à clous de son groupe étaient "un statement gay", une suspicion qui, selon Halford, ne peut venir que des représentants hétérosexuels de l'industrie du rock'n'roll.

"Quand je suis sorti, les gens disaient : 'Oh, on savait que tu étais gay à cause de la façon dont tu t'habilles.' Vraiment? Parce que quelqu'un porte du cuir, il est automatiquement gay?" Il rit. "Cela vient probablement des stéréotypes de personnes qui ne comprennent pas la culture gay. J'ai dit ça avant, et je le redis : quand j'ai mis la veste en cuir pour la première fois, j'ai su : c'est le look, c'est l'identité."

Lutte avec sa propre sexualité

D'un autre côté, il a chanté sur une visite dans un club gay à New York dans la chanson Judas Priest "Raw Deal" sur l'album "Sin After Sin" de 1977. "C'est aussi un peu à propos de la lutte avec mon identité sexuelle," révèle Halford. Ni les membres du groupe, les fans ni la presse n'ont remarqué de quoi parlait la chanson à l'époque. "Je ne sais pas comment cela s'est produit," dit le chanteur en soulignant qu'il n'avait pas d'agenda. "C'était juste un texte qui est sorti comme ça."

Outre son homosexualité longtemps cachée, il consacre son livre à d'autres sujets graves. Il discute des problèmes de santé mentale et de l'époque où il luttait contre l'alcool et la drogue. Le septuagénaire, qui est sobre depuis longtemps, offre quelques explications et plaide pour que les stars du rock finissent par parler de leurs préoccupations.

Dans son livre, il semble parfois que Rob Halford veuille se justifier. Il explique pourquoi il a des réserves envers les demandeurs d'autographes et ne signe généralement qu'un par personne - parce que certains les vendent en ligne - et laisse entendre qu'il apprécie qu'on lui demande avant de prendre une photo avec lui, ce qui n'arrive pas toujours. Et la liste des invités aux concerts est un autre sujet.

Un chanteur culte avec un don pour l'autodérision

La "Bible du Heavy Metal" de Halford, sortie en anglais il y a deux ans sous le titre "Biblical", offre une lecture mostly divertissante et engageante pour les fans de Judas Priest et du heavy metal. Halford, qui amuse régulièrement sur Instagram avec des publications drôles, démontre une fois de plus qu'il est plus qu'un grand chanteur de rock. Il est un entertainer avec de l'esprit et de l'autodérision - et à juste titre considéré comme une figure de culte dans son domaine.

Le "Dieu du Metal", qui se décrit comme spirituel, voit des parallèles entre la religion et la passion musicale. "Comme de se déclarer à une religion, on se déclare à un groupe," explique-t-il. Cependant, il y a une différence significative : "Quand on croit en une religion, on croit en une idée, une pensée. C'est presque abstrait, car elle n'existe pas dans notre monde mais plutôt dans une autre dimension. C'est différent avec le heavy metal."

