"La Belle Royale, la Princesse Charmante" part seule

En juillet, lorsque Lea Hoppenworth endosse le rôle de "Cinderella's Sweetheart" sur RTL, elle rêve de trouver l'amour véritable avec l'un des vingt célibataires éligibles. Elle se rend en Thaïlande pour l'émission, mais malheureusement, elle rentre chez elle seule, tout comme elle était arrivée. Cela marque ses débuts dans le format de rencontres en réalité.

Pour la quatrième saison de "Cinderella's Sweetheart", Lea Hoppenworth incarne la principale intéressée, suivie des anciennes détentrices du titre Irina Schlauch, Hanna Sökeland et Madleen Matthias. Dix-neuf femmes et une personne non binaire étaient prêts à accompagner la trentenaire dans son parcours. Cependant, le finale de la saison, disponible sur RTL+ et diffusé sur VOXup à 22h10 le mercredi suivant, réserve une surprise.

À mesure que la compétition se termine, seule Christine et Maike restent en lice pour conquérir le cœur de Hoppenworth. La dernière, étant une ex-petite amie de Hoppenworth, rend leur lien inhabituel dès le départ. Leur temps passé ensemble en Thaïlande, où l'émission a été filmée, suggère la possibilité d'un amour renaissant - une idée qui devient de plus en plus plausible à mesure que Maike se qualifie pour le tour final.

Finalement, Hoppenworth se retrouve face à la jeune femme de 28 ans, Christine. Malgré leurs moments partagés, Hoppenworth décide de les laisser partir : "Pour ce voyage, je dois te laisser partir. Cela ne m'a pas donné cette forte sensation romantique nécessaire pour dire 'Commençons ensemble' aujourd'hui."

Christine accepte sa défaite avec grâce : "Je suis reconnaissant pour le temps passé avec toi. Je comprends ta décision. J'ai apprécié notre temps ensemble et je vous souhaite le meilleur à tous les deux."

Malheureusement, même les bons vœux de Christine ne suffisent pas à raviver la relation entre Hoppenworth et Maike. Alors que "Cinderella's Sweetheart" et le copywriter se font face, Hoppenworth révèle ses sentiments : "J'avais désespérément voulu célébrer le come-back d'amour de l'année avec toi dans cet endroit précis. Mais ton instinct de fuite me fait peur," avoue Hoppenworth avec des larmes dans les yeux.

Elle aspire désespérément à un 'oui' clair, craignant de répéter les erreurs du passé et de perdre Maike à nouveau. "Je ne peux pas supporter l'idée d'aller me coucher chaque nuit en pensant que tu pourrais ne plus être là demain matin. C'est pourquoi je dois te laisser partir aujourd'hui," explique Hoppenworth, les larmes coulant sur son visage, et Maike semble tout aussi émue.

Maike retrouve son sang-froid lors de leur conversation en tête-à-tête suivante, exprimant sa gratitude pour l'opportunité de se reconnecter. "Je suis absolument heureux que nous ayons eu cette deuxième chance. J'ai vraiment apprécié notre temps ensemble, et nous avons tous les deux appris beaucoup de choses," déclare Maike. Beaucoup de gens pourraient se reconnaître dans cette situation, pense-t-elle : "Ce n'est pas toujours aussi simple que nous l'imaginons de laisser partir les gens que nous aimons sincèrement."

La "Cinderella's Sweetheart", Hoppenworth, tire une conclusion mélancolique : "Je me suis rendu compte que ce n'est tout simplement pas ce que je veux pour le moment. Et je pense qu'il est préférable pour moi d'admettre : alors je vais partir d'ici seule, sans regret ni peur."

Lea Hoppenworth et Maike étaient ensemble pendant environ un an avant le début de l'enregistrement de l'émission de rencontres en réalité. Cependant, leur relation s'est terminée Suddenly avec un "ghosting" de Hoppenworth. Au cours de l'émission, il est devenu clair qu'ils avaient des objectifs de vie différents, tels que le désir de Maike d'avoir une relation polyamoureuse. Cependant, cela n'arrivera pas. Au lieu de cela, cette saison de "Cinderella's Sweetheart" a offert aux téléspectateurs une expérience unique : aucune "Cendrillon" n'est jamais partie de l'émission sans partenaire auparavant.

