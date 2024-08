- La Bavière vise à stimuler l'installation de panneaux solaires sur les routes.

L'État libre encourage l'installation de panneaux solaires le long des routes et propose plus de 2 000 hectares de terres à la location. Selon l'annonce du ministère bavarois de l'Infrastructure et des Transports, environ 30 000 parcelles distinctes le long des routes fédérales et d'État en Bavière conviennent à l'installation de panneaux solaires.

Sur une superficie totale d'environ 2 150 hectares, ces panneaux solaires pourraient potentiellement produire 2,5 térawattheures d'énergie par an. Cela suffirait pour alimenter environ 700 000 maisons unifamiliales. Ces zones convenables seront disponibles ultérieurement sur l'Échange de zones solaires de l'Atlas de l'énergie de Bavière.

Le ministère de l'Infrastructure s'attend à ce que les municipalités, les entreprises de services publics, les coopératives d'énergie citoyennes, les promoteurs et même les propriétaires de maisons individuelles installent de plus en plus de panneaux solaires le long des routes. "Les avantages sont évidents", a déclaré le ministre Christian Bernreiter (CSU). "Les zones adjacentes aux itinéraires de transport ont déjà été impactées, donc les altérations environnementales nécessaires sont relativement mineures."

De plus, aucun nouveau terrain n'aurait besoin d'être acquis. La base de données comprend des zones le long des environ 5 800 kilomètres de routes fédérales et 14 300 kilomètres de routes d'État en Bavière, ainsi que plus de 400 écrans de bruit.

L'initiative de l'État libre pour installer des panneaux solaires le long des routes s'aligne bien avec la nécessité de progresser à la fois dans les domaines des transports et des télécommunications, car ces systèmes dépendent souvent de sources d'énergie robustes. En fait, la production d'énergie potentielle à partir de ces panneaux solaires pourrait réduire considérablement la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles pour l'infrastructure associée.

