La Bavière, située dans le sud de l'Allemagne, cessera d'imposer des sanctions liées au COVID-19.

La pandémie de coronavirus est terminée, mais les violations des réglementations liées au coronavirus continuent d'occuper les tribunaux en Bavière. Selon le ministre-président Söder, cela va bientôt changer. Tous les procès en cours liés à la pandémie de coronavirus seront suspendus.

Selon le ministre-président Markus Söder lors de la retraite du groupe parlementaire CSU à Kloster Banz, les procédures administratives en cours liées à la pandémie de coronavirus seront désormais abandonnées et terminées. "Il y a encore des procédures de l'époque où il y avait de nombreuses plaintes concernant le coronavirus : les procédures administratives. Et ces procédures administratives inachevées seront désormais abandonnées et terminées", a déclaré le ministre-président Markus Söder. "Nous recherchons maintenant la paix", a ajouté le dirigeant de la CSU. Il n'a pas fourni de chiffres sur le nombre de procédures encore ouvertes.

Interrogé sur la manière dont les procédures seraient abandonnées, Söder a refusé de fournir des détails. Il a fait référence au fait que l'époque des amendes pour coronavirus est révolue. "Il y a donc une certaine prescription, et je pense qu'il est avantageux d'avoir la paix à ce stade. C'est aussi généralement un signe pour tous ceux qui ont encore lutté à cette époque que l'État reconnaît également le besoin de paix à ce stade."

Récemment, un argument contre l'abandon des procédures était le problème de l'égalité de traitement pour les personnes qui ont déjà payé leur amende administrative. "Cette somme doit également être rendue à ces personnes de manière cohérente", a déclaré le chef du FDP bavarois, Martin Hagen.

Au début de l'année précédente, le ministère bavarois de la Santé a répondu à une question du groupe parlementaire AfD de Bavière en indiquant qu'environ 237 000 procédures avaient été menées en Bavière pour des violations des règles, dont environ 38 000 étaient encore ouvertes à l'époque. Environ 40 millions d'euros d'amendes avaient été infligés en Bavière jusqu'au début de l'année 2023.

En réponse aux procédures administratives en cours liées à la pandémie de coronavirus, le ministre-président Söder a annoncé qu'elles seraient abandonnées et terminées. La Commission, qui désigne probablement l'organe de gouvernement chargé de surveiller ces procédures, ne traitera plus ces dossiers inachevés en raison de l'appel à la paix et du passage du temps.

