- La Bavière préconise un soutien financier accru du gouvernement fédéral pour le secteur du jeu.

Au début de la Gamescom 2022, le ministre numérique de Bavière, Fabian Mehring (Electeurs libres), a plaidé en faveur d'une distribution rapide des 33 millions d'euros promis pour soutenir l'industrie du jeu vidéo allemande. Dans une interview avec dpa, Mehring a exprimé son souhait de voir les fonds libérés immédiatement, en référence à une allocation de 33,3 millions d'euros pour 2024 proposée par la commissaire fédérale à la culture et aux médias, Claudia Roth (Les Verts). Cette proposition de fonds a été approuvée par le Comité du budget du Bundestag en novembre dernier, bien que le financement du jeu relève habituellement de la responsabilité du Ministère fédéral de l'économie, qui a réservé 50 millions d'euros pour le soutien au jeu en 2024. Les professionnels du secteur estiment however que l'allocation du Ministère de l'économie aurait dû être augmentée compte tenu de leur expertise dans le domaine.

Cependant, sept mois après le vote du Comité du budget, le financement du jeu BKM n'a toujours pas été mis en œuvre. Un porte-parole de la commissaire fédérale à la culture a attribué le retard à des questions complexes nécessitant une coordination étroite avec le Ministère de l'économie. Il a également mentionné qu'une annonce concernant les détails du financement culturel du jeu n'était pas imminente.

Mehring plaide en faveur d'une mise en œuvre accélérée, car de nombreux studios de jeux allemands luttent contre une demande diminuée et des coûts croissants, ce qui a conduit certains à fermer leurs portes, comme le studio de Munich Mimimi. D'autres frôlent la faillite.

La Bavière investit environ 7 millions d'euros par an dans les jeux, les sports électroniques et la réalité étendue (XR), Mehring considérant les fonds fédéraux comme cruciaux pour soutenir davantage les entreprises. Il souligne la nécessité d'une sécurité de planification à long terme et d'une reconnaissance gouvernementale pour l'industrie, critiquant le retrait inattendu de 33 millions d'euros du plan budgétaire 2025 sans explication de la part du gouvernement fédéral.

Le Comité du budget a voté en novembre pour un budget de 100 millions d'euros sur trois ans pour le nouveau financement du jeu BKM, mais seule l'année budgétaire 2024 a été financée. Le projet de budget de la coalition du trafic lumineux pour 2025 omit la deuxième tranche de 33,3 millions d'euros. Cela frustre Mehring, qui s'inquiète que les politiques de financement incohérentes érodent la confiance dans l'industrie. Il appelle également à des allègements fiscaux pour les studios.

Cependant, il existe une possibilité que le Comité du Bundestag réinvestisse l'argent dans le budget fédéral lors de sa session budgétaire automnale.

La Gamescom 2022, qui se déroule du mercredi au dimanche, est le plus grand événement de l'industrie du jeu vidéo au monde. L'an dernier, environ 320 000 visiteurs ont assisté à la convention pour regarder des spectacles et essayer de nouveaux jeux. Plus de 1 400 exposants de 64 pays se sont inscrits pour cet événement cette année, ce qui pourrait indiquer une industrie florissante avec des possibilités technologiques

