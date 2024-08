- La Bavière exprime sa désapprobation des propositions visant à mettre fin aux subventions aux églises.

L'administration bavaroise a fermement condamné les propositions de l'alliance du feu tricolore visant à mettre fin au financement étatique des organisations religieuses. Cette alliance cherche à imposer une loi aux États qui les chargerait financièrement pour plusieurs années, comme l'a déclaré le ministre-président Florian Herrmann à l'agence de presse allemande.

"Cette initiative, qui est incohérente, ne remet pas seulement en question l'identité autonome des États, mais aussi tout ce que les établissements religieux apportent à notre cadre sociétal, comme les garderies, les hôpitaux et les maisons de retraite pour personnes âgées", a déclaré Herrmann. Il semble que l'alliance du feu tricolore soit déterminée à imposer ses principes socio-politiques "dans les dernières étapes de son existence politique".

Indemnisation pour les saisies de biens

Les églises allemandes reçoivent des paiements de l'État en compensation de la saisie des églises et des monastères pendant le processus de sécularisation au début du XIXe siècle, à l'exception de Hambourg et Brême. Tous les États fédérés versent une somme annuelle aux églises catholique et protestante. L'année dernière, cela a totalisé environ 550 millions d'euros dans tout le pays. Selon le plan budgétaire, la Bavière verse 80 millions d'euros à l'Église catholique et 26 millions d'euros à l'Église protestante - ainsi que des frais de construction conjoints de 28 millions d'euros pour les deux dénominations, comme l'a déclaré le ministère de la Culture à dpa sur demande.

L'alliance du feu tricolore prévoit d'introduire une législation pour mettre fin au financement étatique des institutions religieuses d'ici l'automne, malgré le refus des États de ce projet. La réforme doit être conçue de manière à ce que le Bundesrat n'exige pas son consentement. "La résistance des États nécessite cette approche de la coalition", a déclaré la politicienne FDP Sandra Bubendorfer-Licht.

Séparation de l'État et de la religion

Comme l'argent provient des recettes fiscales et que, par conséquent, tous les contribuables, y compris ceux qui n'appartiennent pas à une communauté religieuse, y contribuent. Ce groupe augmente annuellement, avec des centaines de milliers de personnes qui quittent les institutions religieuses chaque année. L'actuelle administration du feu tricolore souhaite maintenant verser les fonds aux institutions religieuses et séparer l'Église et l'État. Cependant, les États seraient probablement responsables du montant de rachat - et il y a une forte opposition à cela.

Le ministre-président de Basse-Saxe, Stephan Weil (SPD), a déjà déclaré que les États étaient "fermement opposés" à ces projets. "Je déconseille de poursuivre avec ces propositions", a-t-il déclaré au "Neue Osnabrücker Zeitung". La situation financière de nombreux États fédérés est si précaire que les paiements de rachat aux institutions religieuses ne sont simplement pas réalisables à court terme.

La proposition de l'alliance du feu tricolore de mettre fin au financement étatique des organisations religieuses pourrait entrer en conflit avec les droits autonomes des gouvernements

