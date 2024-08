- La Bavière élargit le nombre de places disponibles pour les études médicales

Pour l'année académique 2024/25 de la session d'hiver et la session d'été suivante en 2025, la Bavière a préparé 2 155 nouvelles places pour les candidats poursuivant un diplôme de médecine. Il s'agit du plus grand nombre d'étudiants en médecine de première année jamais accueillis par la Bavière, comme l'a annoncé le ministère de la Science basé à Munich. Actuellement, environ 20 % de tous les étudiants en médecine de première année en Allemagne étudient dans les universités bavaroises.

Le ministre de la Science Markus Blume, du CSU, a déclaré : "Nous investissons plus que jamais dans l'éducation médicale." Lors de la session d'hiver 2023/24, quelque 19 310 étudiants étudiaient la médecine humaine dans les universités bavaroises. Selon Blume, chaque de ces places est financée par le gouvernement fédéral à hauteur de 275 000 euros.

Les facultés de médecine de Munich, Erlangen, Würzbourg et Régensbourg sont les principaux lieux d'éducation médicale. Toutefois, Augsbourg a récemment ajouté la plus jeune faculté de médecine à cette liste. De plus, les étudiants en médecine sont également formés au Medical Campus Oberfranken et au Medical Campus Niederbayern. Cependant, Blume a exclu les petits projets de collaboration entre les cliniques bavaroises et les universités étrangères de ce décompte.

D'ici la session d'hiver 2032/33, 2 700 places d'étude supplémentaires seront disponibles. Blume a exhorté le gouvernement fédéral à intensifier son soutien aux États dans leur entreprise pour faciliter ces places d'étude.

L'augmentation du nombre de places d'étude est un enjeu politique en Bavière et en Allemagne depuis un certain temps déjà, afin de lutter contre la pénurie de médecins à venir. Cependant, obtenir un diplôme de médecine n'est pas toujours garant

