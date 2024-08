La bataille de Kroger contre une organisation gouvernementale a le potentiel de transformer fondamentalement le paysage antitrust.

La plainte allègue que la Commission fédérale du commerce (FTC) méconnaît la Constitution des États-Unis en utilisant un tribunal interne pour contester la fusion de 25 milliards de dollars de Kroger avec Albertsons, qui est la plus importante opération de fusion de supermarchés jamais proposée aux États-Unis.

Habituellement, la FTC gère l'application de la loi antitrust en intentant des poursuites contre les entreprises et en les traînant devant les tribunaux, ou en essayant d'utiliser ses propres juges administratifs internes pour rendre une décision ou conclure un règlement en dehors des tribunaux. Dans le cas de Kroger, la FTC a suivi les deux voies, cherchant à bloquer la fusion en justice et à rendre une décision à son sujet avec ses juges internes.

Les entreprises peuvent contester les décisions administratives de la FTC devant les tribunaux. Cependant, Kroger soutient que la procédure du tribunal est inconstitutionnelle.

Cette plainte de Kroger, déposée lundi devant un tribunal fédéral de Cincinnati, s'appuie sur une décision marquante de la Cour suprême de juin qui a limité davantage le pouvoir des agences de réglementation. Cette plainte actuelle sert de test important et de dernière tentative de restructurer l'État administratif aux États-Unis.

Les experts estiment qu'une victoire de Kroger pourrait entraîner un changement significatif dans la façon dont le gouvernement fédéral s'oppose aux fusions. Les officiels américains craignent que l'affaiblissement de la capacité des régulateurs à lutter contre les monopoles puisse nuire aux consommateurs en accordant aux corporations un pouvoir excessif pour augmenter les prix et fermer les magasins.

Christine Bartholomew, professeure de droit à l'École de droit de l'Université de Buffalo, a déclaré : “C'est huge. Si elles réussissent et que les cours d'appel sont d'accord, l'un des principaux moyens de surveillance antitrust est littéralement coupé au niveau du coude.” Cette évolution, a ajouté Bartholomew, représenterait une transformation radicale de la manière dont le droit antitrust américain est appliqué.

Bartholomew s'inquiète de cette plainte, car elle estime que si la FTC n'est plus autorisée à utiliser ses tribunaux internes, la surveillance antitrust des fusions d'entreprises pourrait diminuer.

“Le risque, c'est plus de deals, plus de concentration et potentiellement des prix plus élevés et moins de choix pour les consommateurs”, a déclaré Bartholomew.

En février, la FTC a déposé une plainte pour bloquer la fusion de 25 milliards de dollars entre Kroger et Albertsons, annoncée en 2022. L'agence a soutenu que la fusion augmenterait les prix, fermerait des magasins et entraînerait des pertes d'emplois.

Kroger a répliqué en affirmant que l'opération aurait l'effet contraire, permettant aux chaînes de supermarchés de mieux concurrencer les géants non syndiqués comme Amazon, Costco et Walmart.

La FTC s'oppose à la fusion Kroger sur deux fronts : devant les tribunaux fédéraux et par le biais d'un procès administratif.

Prochainement, Kroger doit comparaître devant un tribunal de Portland, dans l'Oregon, pour discuter de l'opération. La FTC a demandé au juge de cette affaire de bloquer temporairement la fusion Kroger-Albertsons pendant que le tribunal interne évalue la transaction.

Dans la nouvelle plainte, Kroger accuse la FTC de violer la Constitution de deux manières : le juge administratif n'est pas révocable par le président des États-Unis, et l'affaire est plaidée devant l'exécutif plutôt que devant les tribunaux.

Kroger invoque la décision marquante de la Cour suprême de juin, où les juges ont limité le pouvoir de la Securities and Exchange Commission à appliquer les règles à l'aide de revues internes plutôt que de procès avec jury.

“We are ready to defend this merger in the upcoming court trial — the appropriate venue for this matter to be decided”, a déclaré Rodney McMullen, PDG de Kroger, dans un communiqué. “We are requesting the Court to halt what amounts to an unlawful proceeding before the FTC’s own in-house tribunal.”

McMullen a également noté que la fusion entre Kroger et Albertson’s est “concentrée sur l'assurance que nous offrons aux clients des prix plus bas dès le premier jour tout en garantissant l'avenir des bons emplois syndiqués.”

La FTC a refusé de commenter la plainte de Kroger.

Une source familiarisée avec la situation a qualifié la plainte de Kroger de “dernier recours désespéré”.

Ce mouvement fait partie d'une initiative plus large de la part de l'Amérique des entreprises pour s'opposer à ce qu'elle considère comme une ingérence réglementaire excessive.

Même certains grands donateurs démocrates ayant des intérêts commerciaux en jeu ont soutenu que les efforts de la FTC pour lutter contre les monopoles sont allés trop loin pendant l'administration Biden.

La Cour suprême a récemment rendu des décisions favorables aux entreprises luttant contre les réglementations, notamment en renversant la doctrine Chevron dans sa décision blockbuster de juin qui affaiblit la capacité des agences à approuver les réglementations.

“The entire administrative structure is under legal attack right now”, a déclaré Rebecca Haw Allensworth, professeure de droit antitrust à l'École de droit de Vanderbilt. “A victory for Kroger would represent a seismic shift in how the FTC and other federal agencies operate.”

Allensworth a souligné que, compte tenu de la série récente de décisions de la Cour suprême contre les agences fédérales, une victoire de Kroger ne peut être exclue.

L'entreprise au centre de la controverse, Kroger, soutient que la procédure du tribunal utilisée par la FTC pour contester sa fusion de 25 milliards de dollars avec Albertsons est inconstitutionnelle, ce qui affecterait la manière dont l'application de la loi antitrust est conduite aux États-Unis.

La décision marquante de la Cour suprême de juin, qui a limité davantage le pouvoir des agences de réglementation, fournit une base légale à la contestation de Kroger selon laquelle les décisions administratives prises par la FTC devraient être contestées devant les tribunaux plutôt qu'auprès du tribunal interne de la FTC.

Lire aussi: