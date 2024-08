- La Basse-Saxe exprime son mécontentement face à la proposition de la Bavière de stockage des déchets nucléaires

Un fonctionnaire administratif bavarois a suscité de la perplexité en Basse-Saxe avec sa proposition de regrouper tous les 16 sites de stockage temporaire de déchets nucléaires à l'emplacement de Gorleben. "La demande de Bavière est sans précédent dans son audace et son culot", a déclaré le ministre de l'Environnement de Basse-Saxe, Christian Meyer.

"C'est hypocrite et irresponsable", a-t-il ajouté, "de exonérer la Bavière en tant que site de stockage final de déchets nucléaires tout en proposant de construire de nouvelles centrales nucléaires et en prévoyant de transférer tous les déchets nucléaires de Bavière en Basse-Saxe. Il est clair que la Basse-Saxe n'est pas d'accord avec cela". Il est inapproprié que la Bavière se soustraie à ses obligations envers les déchets nucléaires existants.

Le district de Landshut abrite également une installation de stockage temporaire.

Le préfet du district de Landshut, Peter Dreier, affilié aux Electeurs libres, a exprimé plus tôt dans la semaine son soutien à la consolidation nationale des 16 installations de stockage temporaire sur le site de Gorleben en Basse-Saxe. Cela est renforcé par l'existence d'une installation de réparation pour conteneurs endommagés sur le site.

De plus, un seul emplacement serait plus facile à surveiller. "Compte tenu des nombreux points chauds dans le monde, nous ne pouvons pas mettre plus de pression sur les capacités déjà sollicitées de la Bundeswehr et potentiellement mettre en danger la sécurité publique", a déclaré Dreier.

Dans le district de Landshut, l'installation de stockage temporaire d'éléments combustibles usés de l'Isar se trouve dans la municipalité de Niederaichbach.

Selon une étude menée par l'Institut eco de Fribourg, la recherche d'un site d'enfouissement définitif pour les déchets hautement radioactifs pourrait prendre plusieurs décennies de plus que prévu initialement. Dans des circonstances idéales, une décision sur l'emplacement ne serait pas attendue avant 2074 au plus tôt. L'étude a été commandée par l'Office fédéral pour l'élimination des déchets radioactifs (BASE).

Le ministère fédéral de l'Environnement estime qu'un site d'enfouissement définitif sera trouvé d'ici 2050. La date limite initiale était 2031.

