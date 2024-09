La base de fans est alarmée par la note de suicide de Gottschalk.

Thomas Gottschalk fait sensation sur Instagram ? Il annonce un nouveau livre intitulé "Sans filtre" et une tournée de livres, laissant entendre un certain départ, tout en mentionnant Stefan Raab. Alors, quelle est la connexion entre les deux ?

L'icône de la télévision allemande, Thomas Gottschalk, a mis ses followers dans tous leurs états avec un post Instagram sur un au revoir apparemment définitif, associé à la promotion de son livre à venir. Le présentateur et magnat des médias de 74 ans a déclaré : "Stefan Raab est de retour - je quitte la scène !" dans son post. Selon lui, le livre n'est pas seulement un regard sur l'époque actuelle, mais aussi une critique vocale. Le titre intrigant : "Sans filtre". Il a prévu une tournée de livres en Allemagne en octobre. Et devinez qui fait son retour à la télévision ? Personne d'autre que Stefan Raab !

Gottschalk développe le thème de son livre : "Je ne me plains pas, je suis curieux. Je continuerai à poser des questions, plus fort que jamais ! J'espère que mes questions résonneront en vous. Ceux qui veulent approfondir mes pensées doivent acheter le livre. Pour ceux qui préfèrent ma lecture en direct et la discussion, rejoignez-moi lors de mes lectures. Raab a déjà été touché. Peut-être que je me ferai aussi critiquer pour mes opinions ! Mais je m'y tiens."

Parmi les nombreux compliments et demandes d'autographes, il y a une pointe d'anxiété quant à savoir si Gottschalk va prendre sa retraite de la télévision. Un commentaire dit : "Vous êtes un morceau de l'histoire de la télévision allemande.", tandis qu'un autre fan ajoute : "Quoi ? Vous quittez la scène ? S'il vous plaît, pas de la petite écran !"

En plus de signer son nouveau livre à la Foire du livre de Francfort le 19 octobre, Gottschalk prévoit de se rendre dans d'autres villes lors de sa tournée de livres, notamment Hambourg, Berlin, Munich, Vienne et Cologne. Gottschalk, une figure incontournable de l'entertainment allemand, a déjà publié deux livres - "Herbstblond" en 2015 et "Herbstbunt" en 2019.

