La barre de son Amazon Fire TV est une bonne affaire?

La barre de son Amazon Fire TV est censée fournir un son sans tracas, remplissant la pièce, pour moins de 140 euros. Un test pratique réalisé par ntv.de montre ce que le haut-parleur a vraiment à offrir.

Les bonnes barres de son coûtent généralement plusieurs centaines d'euros. Mais tout le monde ne veut pas dépenser autant d'argent pour améliorer le son de sa télévision, surtout si c'est un appareil plus abordable. Pour ces utilisateurs, la barre de son Amazon Fire TV pourrait être le choix idéal, car elle est censée fournir un son remplissant la pièce pour moins de 140 euros. ntv.de a testé si c'était vrai.

Simple et compacte

La barre de son est compacte, mesurant 61 x 9 x 6,5 centimètres, ce qui la rend adaptée aux petits téléviseurs ou moniteurs. Elle peut également être fixée au mur, Amazon fournissant des vis, des chevilles et des écarteurs en plastique. Cela suffit, car la boîte ne pèse que 1,8 kilogramme.

La conception, avec un boîtier en plastique noir et un couvre-panneau assorti devant les deux haut-parleurs orientés vers l'avant, est simple mais attrayante. Il n'y a pas de problèmes de qualité de construction.

Installation facile

L'installation de la barre de son est un jeu d'enfant et ne devrait intimider personne. La boîte comprend un petit manuel qui explique clairement chaque étape et chaque fonction. Vous connectez la barre de son à une prise de courant et à un câble HDMI à votre télévision, puis vous l'allumez à l'aide de sa télécommande ou du bouton en haut.

Si votre télévision a une entrée ARC ou eARC, c'est tout. Après cela, vous pouvez contrôler le volume avec la télécommande de votre télévision, et la barre de son passera en mode veille avec la télévision. Pour les anciens téléviseurs sans connexion ARC, vous devrez peut-être sélectionner l'entrée.

Pas de Wi-Fi, mais USB et Bluetooth

Si vous n'avez pas de prise HDMI libre, vous pouvez connecter la barre de son et la télévision à l'aide d'un câble optique (non fourni). Vous pouvez également brancher une source de lecture à l'aide du port USB-A à l'arrière de la boîte.

La barre de son n'est pas équipée de Wi-Fi, mais vous pouvez l'utiliser comme haut-parleur Bluetooth. Les appareils peuvent être rapidement appairés en appuyant sur le bouton correspondant sur la télécommande ou sur la boîte. La barre de son annoncera sa disponibilité en anglais via une sortie vocale (les autres langues ne sont pas disponibles). Si cela devient ennuyeux, vous pouvez désactiver les annonces en appuyant longuement sur le bouton muet de la télécommande.

Son agréablement bon

Jusqu'ici, tout va bien, mais finalement, c'est le son qui compte. Et la petite barre de son simple avec Dolby Audio a réussi à surprendre lors du test pratique. Son son ne peut pas être comparé à celui des boîtes considérablement plus chères, mais il ne sonne pas beaucoup moins bien non plus. Le son est clair, sans distorsion et offre des médiums et des aigus très décents. Dommage que vous ne puissiez pas connecter un caisson de basses, mais la barre de son Amazon Fire TV parvient tout de même à produire des basses raisonnables qui sont beaucoup plus fortes que celles de la plupart des téléviseurs.

Pour tirer le meilleur parti des deux haut-parleurs, vous devez appuyer sur le bouton basses de la télécommande deux fois. L'avant de la boîte a trois LED qui indiquent le niveau de basses que vous avez choisi. Les trois lumières seront allumées si vous sélectionnez le son surround.

Cette option n'est pas standard dans la gamme de prix de la barre de son Fire TV, et ntv.de a soupçonné que la fameuse DTS Virtual:X d'Amazon pourrait être une opération de relations publiques. Cependant, si le matériau source le permet, la barre ouvre un stade stéréo relativement large, plaçant les voix, les instruments ou les effets de manière appropriée. N'attendez pas "un son 3D complet", comme le prétend Amazon, mais même les barres de son plus chères sans caisson satellite peinent avec cela.

Vous pouvez choisir parmi trois modes sonores différents à l'aide du bouton EQ, qui améliore les voix ou optimise la lecture pour les films, les séries ou la musique. Lors de notre test pratique, la barre de son a performé le mieux avec les jeux en mode cinéma. Elle fait un bruit décent pendant les scènes d'action sans distorsion et garde les voix claires. Elle fonctionne également bien avec les flux audio 5.1. La lecture de la musique est décente, de nombreux boxes BluetoothSimilarly priced sounding worse.

La consommation d'énergie de la barre de son est raisonnable. Nous avons mesuré environ 4 watts en fonctionnement et 1,4 watt en veille.

Conclusion

Pour environ 140 euros, la barre de son Amazon Fire TV est une bonne et abordable façon d'améliorer le son mince d'une télévision. Elle livre un son acceptable pour son prix, est facile à installer et simple à utiliser.

La performance de la barre de son Amazon Fire TV lors du test audio de ntv.de était louable, en particulier en termes de qualité de son remplissant la pièce. Despite being priced under 140 euros, it was able to provide a clear, distortion-free sound with decent mid and high ranges, and a reasonable bass. The inclusion of features like Dolby Audio and DTS Virtual:X was also noted, even though it may not deliver "full 3D sound" as advertised.

