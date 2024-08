- La banque Pfandbriefbank continue de souffrir d'une pénurie d'immeubles commerciaux

pbb continue de lutter dans un marché immobilier commercial faible

La banque allemande Pfandbriefbank (pbb) continue de lutter contre la baisse du marché immobilier commercial. Au premier semestre, son bénéfice avant impôts a chuté de plus de 40 % par rapport au premier semestre 2023, passant de 81 millions d'euros à 47 millions, selon pbb. "Il n'y a toujours pas de signe de retournement sur les marchés immobiliers commerciaux", a déclaré le PDG Kay Wolf. Cependant, la banque s'attend à ce que le marché se stabilise quelque peu lors du deuxième semestre de l'année, prévoyant un bénéfice avant impôts significativement meilleur pour l'exercice entier que les 90 millions d'euros de l'année précédente. "La banque est rentable, mais pas encore assez rentable", a souligné Wolf.

Le marché immobilier commercial dans le monde était virtually stagnant en 2023, avec des prix et des volumes de transactions en baisse dans de nombreux pays. La hausse des taux d'intérêt et la faible demande, en particulier pour les bureaux, ont contribué à cela. En conséquence, pbb a dû augmenter considérablement ses provisions pour les prêts en défaut et à risque.

Deux-Tiers des licenciements mis en œuvre

Au cours des six premiers mois, la banque a mis de côté 103 millions d'euros pour les provisions de risque. C'était presque cinq fois plus que lors du premier semestre 2023, mais encore significativement moins qu'au deuxième semestre de l'année précédente, lorsque pbb avait mis de côté 191 millions d'euros. Lors du quatrième trimestre de 2023, la banque a même brièvement glissé dans le rouge.

L'an dernier, pbb a annoncé son intention de réduire son effectif à temps plein de 150 postes sur 800, en procédant de manière responsable sur le plan social sans licenciements forcés. Le directeur financier Marcus Schulte a déclaré que deux-tiers de ces licenciements avaient maintenant été mis en œuvre.

En réponse aux défis du marché immobilier commercial, pbb a décidé de relocaliser son siège de Francfort à Garching près de Munich début 2025. Cette mesure vise à réduire les coûts opérationnels et à améliorer l'efficacité.

Malgré les difficultés sur le marché, pbb reste déterminé à poursuivre son expansion internationale, Garching servant de base stratégique pour ses opérations en Europe.

Lire aussi: