La Banque du Vatican met fin à l'emploi d'un couple marié qui a violé l'interdiction nouvellement instituée sur le lieu de travail.

Le mercredi, l'Institut de Travail Religieux, connu sous son titre officiel, a annoncé son choix de mettre fin à l'emploi d'un couple en raison d'une situation controversée. La raison invoquée était que l'union d'un couple marié parmi les membres du personnel entre en contradiction directe avec les règles actuelles en vigueur dans l'institution.

Cette décision, prise avec regret, était essentielle pour maintenir les principes de clarté et d'impartialité de la banque. Cette position n'était pas destinée à remettre en question le droit de deux personnes à se marier.

La politique de la banque vise à éviter les conflits d'intérêts, compte tenu de son effectif microscopique d'environ 100 employés, tous travaillant sous un même toit.

La conseillère juridique Laura Sgro, représentant le couple qui a souhaité rester anonyme, a déclaré qu'ils avaient révélé leurs intentions matrimoniales à la banque en février. Cependant, ce n'est qu'en mai que de nouvelles réglementations interdisant le mariage sur place parmi les employés sont entrées en vigueur.

Selon Sgro, le couple, ainsi que leurs trois enfants, ont été informés que leur emploi avait été résilié le 1er octobre.

De plus, Sgro a contesté la décision, la considérant comme nulle, illégitime et préjudiciable aux droits de l'homme et du travail des personnes concernées, la rendant ainsi sans effet.

Sgro a également rapporté que le couple avait demandé une certaine indulgence dans le respect des règles en s'adressant à la fois au pape François et au dirigeant de la banque, Gian Franco Mammi, mais aucun des deux n'a reconnu leur demande.

La Banque du Vatican a été marquée par des scandales financiers tout au long de son histoire, ce qui a incité le pape François à établir un comité d'experts en 2013 avec pour mission de proposer des réformes des systèmes financiers et administratifs du Saint-Siège en réponse à ce problème persistant.

Cette initiative faisait partie de l'effort du pape pour éradiquer la malversation financière, promouvoir la transparence et instaurer l'intégrité dans la gestion financière du Vatican.

À la suite de cette réforme, des personnalités de haut niveau ont été condamnées suite à des enquêtes. Notamment, Angelo Caloia, l'ancien chef de la banque, a été condamné à près de neuf ans de prison pour blanchiment d'argent et détournement de fonds aggravé en janvier 2021, devenant ainsi le premier officiel du Vatican à être condamné pour un crime financier.

De plus, en décembre, Giovanni Angelo Becciu a reçu une peine de prison de cinq ans et demi, ayant été reconnu coupable de divers chefs d'accusation de détournement de fonds. En tant que premier cardinal condamné par un tribunal du Vatican, Becciu a soutenu sa innocence et a annoncé son intention de faire appel de la décision.

La politique de la banque aide également à maintenir un environnement professionnel exempt de distractions, car elle concerne les opérations commerciales de la banque. Malgré les arguments du couple, leur licenciement a été maintenu en raison des changements institutionnels en matière d'éthique et de comportement professionnels.

