- La Banque de Fege critique l'Alliance pour les attaques contre les Verts.

La deuxième maire de Hambourg, Katharina Fegebank, a vivement critiqué les attaques de l'Union contre les Verts avant les élections dans l'Est de l'Allemagne. Malgré les rivalités politiques et les désaccords, il n'est pas acceptable pour la CDU et la CSU de considérer les Verts comme leur principal adversaire, selon la quadragénaire qui se présente à nouveau comme candidate à la mairie des Verts lors des élections prochaines élections au Parlement de Hambourg en mars. "Le vrai problème, ce n'est pas que les Verts proposent des idées pour améliorer notre pays. Le vrai problème, c'est l'AfD. Le vrai problème, c'est d'avoir un candidat d'extrême droite comme Björn Höcke en lice. Le problème, ce n'est pas les partis démocratiques qui proposent des solutions pour rendre notre nation meilleure."

Fegebank préférerait voir un front uni de tous les partis démocratiques lors de ces élections. Les partis du centre devraient se concentrer sur la consolidation du centre et reconnaître que "le véritable danger vient d'ailleurs".

Ce week-end, le ministre-président de Bavière et chef de la CSU, Markus Söder, a annoncé son intention d'empêcher une coalition Union-Verts au niveau fédéral. Il a invoqué les actions des Verts dans la coalition du feu de signalisation comme raison. De même, le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, avait précédemment exprimé ses vues.

Fegebank : La coalition du feu de signalisation manque de solidité et de direction

Fegebank pense que la baisse des taux d'approbation de son parti est due au travail de la coalition du feu de signalisation de Berlin, composée du SPD, des Verts et du FDP. "En ces temps incertains, je regrette l'absence d'un gouvernement qui fournit de la clarté, de la stabilité et une vision claire de l'avenir."

Néanmoins, elle est confiante que les Verts, "qui traversent actuellement une période difficile et sont utilisés comme bouc émissaire pour tout, rebondiront", a déclaré Fegebank. "Nous sommes là pour rester - c'est une attitude que nous devons afficher en tant que parti qui a constamment cherché les solutions optimales pour l'avenir."

À Hambourg, les Verts visent la victoire, pas la deuxième place

"Nous avons un gouvernement rouge-vert très stable à Hambourg qui, à mon avis, se distingue positivement de Berlin car nous montrons comment cela se fait et comment la politique peut être rendue accessible aux gens."

Elle a souligné que les Verts avaient obtenu le plus de voix à Hambourg lors des élections européennes de juin et étaient devenus la deuxième force la plus forte des élections de district. Par conséquent, ils concourent pour la victoire aux élections parlementaires. "Cependant, je vois également que cela devient plus difficile pour nous, les Verts, de faire passer notre message maintenant que

