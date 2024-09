La banque Commercial Bank cherche à empêcher l'acquisition

Des bruits ont circulé depuis un certain temps selon lesquels UniCredit aurait des vues sur une prise de contrôle de Commerzbank. Récemment, ces bruits ont pris forme lorsque le géant italien de la banque a acquis une participation importante dans l'institution de Francfort. Commerzbank s'active désormais pour éviter cette prise de contrôle potentielle et a fait appel à des figures influentes.

Selon des sources internes, Commerzbank tente de faire échouer une prise de contrôle éventuelle par UniCredit. La direction réfléchit à des stratégies pour préserver l'autonomie de la banque, a révélé une source proche de la situation.

Deux autres sources ont déclaré que si la banque était ouverte à des négociations en cas de proposition officielle dUniCredit, le conseil d'administration poursuivait activement une voie indépendante. Il a également été rapporté que la banque d'investissement américaine Goldman Sachs avait été engagée pour examiner diverses stratégies de défense. Commerzbank a choisi de rester silencieuse sur la question.

Les Italiens ont passé à l'action lorsque le gouvernement a annoncé la vente de ses parts. Ils ont ensuite augmenté leur participation dans Commerzbank, détenant actuellement environ 9% des actions de la banque.

Mercredi, UniCredit a acheté presque la moitié de ses actions Commerzbank auprès du gouvernement allemand. Le gouvernement a vendu environ 4,5% à UniCredit, qui était prête à payer une prime largement supérieure à la valeur des actions mardi soir. Les autres parts offertes par le gouvernement ont toutes été attribuées à UniCredit en raison d'une "souscription substantielle de toutes les autres offres", a déclaré l'agence financière de Francfort. Habituellement, des rabais sont appliqués dans de telles placements importants.

L'entrée surprise dUniCredit en Allemagne

Il est à noter que, selon ntv de cercles corporatifs, à la fois Commerzbank et le gouvernement ont été surpris par l'entrée dUniCredit. Il n'y avait aucun signe ou discussion préalable. Le mouvement est considéré comme "inamical" et on suppose quUniCredit cherche à acquérir la banque.

UniCredit a déclaré son intention d'explorer des opportunités pour améliorer la valeur pour les actionnaires des deux banques, en collaboration avec Commerzbank. Si nécessaire, elle cherchera l'approbation réglementaire pour augmenter sa participation au-delà de 9,9%.

Commerzbank a simplement acknowledging l'entrée dUniCredit et a laissé son futur cours d'action indécis : "Le directoire et le conseil de surveillance de Commerzbank continueront à agir dans l'intérêt de tous nos actionnaires, ainsi que de nos employés et clients."

UniCredit s'était déjà fait connaître sur le marché bancaire allemand il y a environ 20 ans. En 2005, elle a acquis la Hypovereinsbank (HVB) allemande pour environ 15 milliards d'euros et a été depuis un acteur important sur le marché allemand de la banque de détail. Au fil des ans, il y a eu des spéculations récurrentes selon lesquelles les Italiens acquerraient Commerzbank et la fusionneraient avec leur filiale allemande, la Hypovereinsbank.

UniCredit et Commerzbank ont toutes deux souffert lourdement lors de la crise financière et économique de 2008/2009 et de la crise de la dette de l'UE au début de la dernière décennie. Leurs actions ont chuté de plus de 90%. Cependant, leur situation s'est

