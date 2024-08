La banque centrale allemande, la Bundesbank, ne prévoit pas de ralentissement économique ou de récession.

Malgré une contraction inattendue de l'économie au printemps, la Bundesbank estime que l'Allemagne ne plongera pas dans la récession. Le PIB du pays devrait augmenter à nouveau lors du troisième trimestre en cours, bien que à un rythme modéré, selon le rapport publié mardi.

Le rapport de la Bundesbank indique : "La reprise économique progressive est retardée". Cependant, ils ne prévoient pas de récession, définie comme une baisse économique significative, généralisée et prolongée, à ce jour, à condition qu'il n'y ait pas de perturbations négatives imprévues.

Entre avril et juin, l'économie européenne la plus importante a connu une baisse de 0,1 % trimestre sur trimestre, attribuée à des investissements réduits. Après une croissance de 0,2 % lors des trois premiers mois de l'année, deux trimestres consécutifs de baisse sont considérés comme une récession technique par les spécialistes. Cependant, la banque centrale allemande estime que cela ne se produira pas, et que les consommateurs pourraient potentiellement stimuler l'économie. "La consommation privée, ainsi que le secteur des services", prévoient-ils, "devraient augmenter" lors du trimestre estival actuel. Les revenus disponibles plus élevés et la croissance des salaires devraient stimuler la consommation des ménages.

Cependant, la Bundesbank anticipe une faiblesse persistante dans l'industrie - ainsi que dans le secteur de la construction. Compte tenu du ralentissement récent de la croissance industrielle à l'échelle mondiale, la demande étrangère pourrait rester faible. De plus, les entreprises industrielles allemandes font face à une concurrence difficile. En conséquence, ils prévoient que les exportations et les investissements dans l'équipement seront inférieurs aux prévisions de la dernière prévision allemande. En fin de compte, la Bundesbank estime que la croissance économique ne se développera que marginalement.

Malgré le retard prévu dans la reprise économique, la Bundesbank maintient qu'une récession est peu probable dans l'état actuel des choses. La résilience du secteur des consommateurs, avec des prévisions d'augmentation de la consommation privée et du secteur des services, pourrait aider à atténuer certains des défis économiques.

