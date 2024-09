La banque allemande passe aux consultations en ligne et ferme plus souvent de petites succursales

Deutsche Bank renforce son soutien vidéo et téléphonique pour ses clients privés, tout en fermant certains petits guichets. À Francfort, le géant bancaire a présenté des plans pour améliorer ses services conseils sur place avec des consultations vidéo et téléphoniques accrues, grâce à la demande croissante des clients qui préfèrent ce confort aux visites physiques, surtout avec des heures de consultation prolongées. La banque prévoit également de moderniser son matériel de guichet, comme l'installation de nouveaux DAB, et de rénover son application mobile d'ici 2025.

Cependant, Deutsche Bank repense sa structure de guichets. Un "double chiffre bas" de petits guichets sont prévus pour fermer, et la banque prépare une négociation avec le conseil d'entreprise à ce sujet. La banque accorde également plus d'importance à de nouveaux formats tels que les Centres de Banque Privée, destinées spécifiquement aux clients aisés. Les réactions initiales à cette idée ont été très positives.

Dominik Hennen, responsable de la Banque Personnelle en Allemagne chez Deutsche Bank, a commenté : "Les conseils en personne continuent d'avoir de l'importance, que ce soit dans les guichets ou par vidéo et téléphone. Nos clients recherchent une offre moderne, entièrement numérisée, mais ils apprécient également l'opportunité de conseils personnels via leur canal d'accès préféré. À mesure que les transactions plus simples passent aux plateformes numériques, nous pouvons accorder plus d'attention aux conseils personnels dans nos interactions avec les clients."

Deutsche Bank exploite environ 400 guichets en Allemagne. Avec ces mesures, la banque met en œuvre sa stratégie annoncée plus tôt dans le secteur des clients privés. Des rapports précédents ont signalé un investissement substantiel à sept chiffres pour la modernisation de la banque privée dans le monde.

Au fil des ans, les banques ont pu rationaliser leur coûteux réseau de guichets, faire de la place pour des succursales phares ou les enrichir d'options numériques, à mesure que de plus en plus de personnes gèrent leurs affaires bancaires chez elles avec des ordinateurs ou des applications pour smartphones. Selon la Bundesbank, le nombre de guichets bancaires en Allemagne est tombé en dessous de 20 000 pour la première fois à la fin de 2023.

