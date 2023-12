La bande-annonce de 'Black Panther : Wakanda Forever " offre un aperçu de la nouvelle Panthère Noire.

Marvel a présenté une nouvelle bande-annonce plus longue pour le prochain film "Black Panther : Wakanda Forever".

"Nous savons ce que vous murmurez. Ils ont perdu leur protecteur. Il est temps pour nous de frapper. Montrez-leur qui nous sommes", déclare Angela Bassett dans le rôle de la reine Ramonda.

À la fin du spot, une femme à l'identité inconnue apparaît dans un nouveau costume de Black Panther.

Chadwick Boseman, qui incarnait la Panthère noire, est décédé en 2020 à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer du côlon. Les fans du film ont longtemps spéculé sur la manière dont la mort de l'acteur serait traitée dans la suite, dont la sortie est prévue le 11 novembre.

Dans une récente interview accordée au magazine Empire, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré qu' il lui semblait "beaucoup trop tôt" pour refondre le personnage de T'Challa, l'acteur décédé.

"Stan Lee a toujours dit que Marvel représentait le monde à l'extérieur de votre fenêtre. Et nous avions parlé du fait qu'aussi extraordinaires et fantastiques que soient nos personnages et nos histoires, il y a un élément humain et relatable dans tout ce que nous faisons", a déclaré Feige. "Le monde n'a pas encore digéré la perte de Chad. Et [le réalisateur] Ryan [Coogler] l'a intégré dans l'histoire".

La nouvelle bande-annonce présente également le méchant Namor et son royaume sous-marin, ainsi que le nouveau super-héros Ironheart.

