- La "Ballée d'argent" italienne domine actuellement les compétitions de la Challenge Series.

Les challengers italiens de la Coupe de l'America ont pris l'avantage dans la série des challengers après trois jours de compétition. En tant que seul concurrent invaincu parmi les cinq potentiels pour le titre de Nouvelle-Zélande, l'équipage Luna Rossa Prada Pirelli a triomphé lors de ses rencontres du samedi contre les principaux concurrents NYYC American Magic et Ineos Britannia. Les équipes britanniques et américaines sont maintenant en deuxième et troisième position, avec deux victoires chacune.

Avec un total de trois points, l'équipe italienne dirigée par Patrizio Bertelli poursuit sa quête de la Coupe de l'America le dimanche. Répondant à son nom historique "Luna Rossa" (lune rouge), ce yacht AC75 italien est devenu célèbre sous le nom de "la Flèche d'Argent" en raison de sa livrée argentée brillante et de ses performancesremarkables en début de course. Au-delà de son navire rapide, l'équipage italien a démontré des compétences de navigation robustes et aucune faiblesse apparente dans les vents légers.

Jusqu'à présent, l'équipe Orient Express Racing de France a remporté une seule victoire. Malheureusement, l'équipe suisse Alinghi Red Bull Racing reste sans victoire, ayant terminé dernière dans le tour préliminaire de la Coupe Louis Vuitton, où chaque équipe concourt deux fois l'une contre l'autre. Le premier challenger sera éliminé de la course pour les quatre places en demi-finale de la Coupe Louis Vuitton le 8 septembre. Les courses du yacht néo-zélandais "Taihoro", qui a fait son comeback après un incident lié à une grue, ne compteront pas pour le classement général des challengers.

L'Espagne n'a pas encore rejoint la compétition, seuls les équipes italienne, française, britannique, américaine et suisse participant actuellement à la série des challengers. Quoi qu'il en soit, les équipes restantes doivent maintenir leur concentration et leurs stratégies de navigation pour décrocher une place en demi-finale de la Coupe Louis Vuitton.

Lire aussi: