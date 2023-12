Faits marquants

La "balle" de 370 mph alimentée par des batteries

La voiture électrique la plus rapide du monde en route pour l'Utah

La Venturi VBB-3 devrait atteindre 600 km/h

De la Bluebird de Malcolm Campbell - la première voiture à avoir franchi la barre des 300 miles par heure en 1935 - aux bolides à réaction et à fusée des années 1960 et 1970, le célèbre circuit blanc blanchi a accueilli certaines des voitures les plus emblématiques jamais construites.

Aujourd'hui, une nouvelle race de pilotes s'attaque à la célèbre piste de vitesse.

La dernière arrivée sur le salt flats est une voiture électrique : la Venturi Buckeye Bullet 3 (VBB-3).

Projet commun de la société monégasque Venturi Automobiles et d'étudiants en ingénierie de l' université de l'État de l'Ohio, la voiture - qui mesure plus de 11 mètres de long - affiche une puissance impressionnante de 3 000 chevaux sous le capot et une vitesse de pointe estimée à 600 km/h (372 mph).

Le record du monde de vitesse terrestre pour une voiture à batterie est actuellement de 495 km/h, établi par le précédent modèle de l'équipe, la Venturi VBB-2.5, en 2010.

Les tentatives pour dépasser cette marque dans les années qui ont suivi ont été entravées par le mauvais temps - la piste de vitesse a été inondée en 2013 et en août dernier, les conditions de neige fondue ont à nouveau anéanti les espoirs.

Cette année, l'équipe se prépare à une nouvelle tentative et croise les doigts pour qu'il y ait une piste sèche en été.

"C'est très excitant", a déclaré Delphine Biscaye, ingénieur en chef du projet, à CNN. "La vitesse, c'est sûr, ne ressemble à rien d'autre sur Terre.

Mais il ne s'agit pas seulement de battre des records, selon Delphine Biscaye, qui précise que cette initiative vise à développer de nouvelles technologies.

"Toutes les connaissances que nous avons acquises grâce à ce projet et aux essais que nous avons effectués avec la VBB-3 sont désormais utilisées par les ingénieurs de l'industrie qui fabriquent des voitures de série", a-t-elle ajouté.

La technologie développée a déjà été transférée à la Formule E, la seule série de courses entièrement électriques au monde.

"Les connaissances que nous avons acquises grâce à ce projet sont utilisées dans le cadre du projet de Formule E", s'enthousiasme Mme Biscaye. "En Formule E, nous sommes cette année un constructeur qui fournit le groupe motopropulseur.

Mais d'autres entreprises automobiles - et même la NASA - bénéficient de ce projet, selon M. Biscaye.

"La plupart des nouveaux étudiants qui travaillent sur le projet VBB-3 travaillent maintenant dans l'industrie, pour des entreprises comme Ford, la NASA et d'autres, en s'occupant des batteries et en travaillant sur l'avenir", ajoute-t-elle.

"Nous travaillons avec de nombreuses entreprises locales. C'est passionnant de les voir et les Monégasques montrent un réel intérêt pour notre projet, car il ne s'agit pas seulement d'un projet de vitesse sur terre, mais aussi d'une ambition électrique et verte.

Pour M. Biscaye, la devise de Venturi, "Powered by Innovation", n'est que trop vraie.

"C'est très motivant de voir que le monde du sport automobile n'est pas le seul à s'intéresser à notre projet", explique la Française. "Les gens voient partout l'importance de ce véhicule pour la recherche et le développement des véhicules électriques.

