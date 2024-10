La "baleine espion" n'a pas été victime de tirs.

En août, la "baleine de surveillance" controversée, connue sous le nom de Hvaldimir, a été découverte morte dans un fjord norvégien. Les activistes des droits des animaux ont haussé les sourcils en raison des blessures de la baleine, laissant supposer une possible maltraitance. Cependant, les experts vétérinaires sont arrivés à une conclusion très différente suite à une autopsie.

Contre toute attente, Hvaldimir, la "baleine espionne" de Norvège, n'était probablement pas la victime d'un tir ciblé. Au lieu de cela, les vétérinaires proposent une infection bactérienne comme cause la plus probable de la mort. Cette possibilité pourrait être liée à une blessure dans sa bouche, comme le suggère la police locale, basée sur les conclusions du rapport final de l'Institut vétérinaire norvégien. Aucun signe de blessures par balle n'a été identifié, selon Amund Preede Revheim, responsable du département environnemental du district de police Sud-Ouest.

L'Institut vétérinaire norvégien et les examinateurs médico-légaux ont déterminé que la peau de la baleine portait plusieurs blessures superficielles, qui, à leur grande surprise, n'étaient pas des traces de balles. Aucun projectile ni débris métallique n'a été détecté lors de l'examen.

Hvaldimir : baleine espionne ou baleine de soutien ?

Le surnom de Hvaldimir vient du mot norvégien pour baleine et du prénom du président russe Poutine. En 2019, Hvaldimir est apparu près des eaux russes, portant un petit appareil photo et la phrase "Équipement Saint-Pétersbourg" gravée sur son corps. Cela a conduit de nombreux observateurs à spéculer que Hvaldimir était une baleine espionne ou même une baleine de thérapie.

Après la mort de Hvaldimir en fin août 2024, dans un fjord près de Stavanger, les organisations de bien-être animal, notamment OneWhale et Noah, ont alerté les autorités norvégiennes au sujet des blessures de la baleine. Ces organisations suspectaient une activité criminelle en raison des preuves photographiques et des opinions de plusieurs vétérinaires, biologistes et experts en balistique.

