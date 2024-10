La "baleine espion" n'a pas été victime de tirs.

En août, le controversé "baleine espion" Hvaldimir a été découvert mort dans un fjord norvégien. Des activistes pour la protection des animaux soupçonnaient un acte criminel en raison de blessures apparentes. Cependant, les vétérinaires ont conclu que l'infection bactérienne était la cause la plus probable de sa mort.

contredisant les hypothèses initiales, il semble que le "baleine espion" Hvaldimir n'ait pas été abattu en Norvège. Les vétérinaires ayant pratiqué l'autopsie ont conclu que l'infection bactérienne était probablement la cause principale de la mort. Selon la police norvégienne, qui fait référence au rapport final de l'Institut vétérinaire norvégien, cela aurait commencé par une blessure à la bouche. Aucun impact de balle n'a été détecté, selon Amund Preede Revheim, responsable de la division environnementale du district de police Sud-Ouest.

Les experts vétérinaires et les forces de l'ordre ont découvert qu'il y avait plusieurs blessures superficielles sur la peau de la baleine, mais il s'agissait de blessures par balle. Aucun projectile ni fragment de métal n'a été découvert.

Baleine espion ou baleine thérapeute ?

Hvaldimir, issu du terme norvégien pour baleine et du prénom du président russe Vladimir Poutine, est apparu pour la première fois en 2019 près des eaux russes, portant une petite caméra et la marque "Équipement Saint-Pétersbourg" sur son corps. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles la baleine inhabituellement amicale pourrait être un espion russe. Alternativement, cela pourrait être une baleine thérapeute. En août 2024, Hvaldimir a été trouvé mort dans un fjord près de Stavanger.

Les groupes de défense des animaux OneWhale et Noah ont signalé l'affaire aux autorités norvégiennes, attirant l'attention sur les blessures enregistrées et l'évaluation collective de plusieurs vétérinaires, biologistes et experts en balistique selon laquelle la mort de Hvaldimir aurait résulté d'un acte criminel.

Malgré les soupçons initiaux de jeu louche, les enquêtes ultérieures n'ont révélé aucune preuve d'impacts de balle ou de projectiles sur Hvaldimir, la baleine espionne décédée. Au lieu de cela, les vétérinaires ont attribué la mort de Hvaldimir à une infection bactérienne, possibly starting from a mouth injury.

