La baisse prévue de la productivité économique autrichienne se poursuivra jusqu'en 2024.

D'après les prévisions de deux organismes de recherche économique de premier plan, l'Institut viennois de recherches économiques internationales (Wifo) et IHS Markit, l'économie autrichienne devrait rétrécir en 2024, marquant ainsi une deuxième année consécutive de contraction. Les deux institutions prévoient une baisse du produit intérieur brut (PIB) du pays de 0,6 %, comme indiqué dans leurs rapports d'automne publiés vendredi dernier. Initialement, IHS prévoyait une légère croissance de 0,3 %, tandis que Wifo prévoyait une stagnation. Pour 2025, les perspectives ont également été ajustées ; Wifo prévoit une augmentation du PIB de 1,0 %, tandis qu'IHS prévoit une hausse de 0,8 %.

Wifo a commenté que la récession économique actuelle avait persisté pendant une période inhabituellement longue de deux ans. En 2023, les performances économiques du pays ont déjà diminué de 1,0 %. De même que l'Allemagne, l'Autriche lutte contre une pénurie d'investissements et une demande déclinante en biens d'investissement et en machines. Cette année, les exportations vers l'Allemagne ont connu une baisse notable. Wifo s'attend à ce que la demande étrangère rebondisse et stimule l'économie autrichienne en 2025.

IHS a attribué la modification de leur prévision à la récession persistante dans les secteurs de la manufacture et de la construction, malgré une forte croissance des revenus réels. La demande des consommateurs n'a pas récupéré, même au deuxième trimestre, la consommation ayant en réalité diminué pendant cette période.

