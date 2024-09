- La baisse du taux d'augmentation des prix officiellement calculé est-elle motivée?

Actuellement, un litre d'essence en Allemagne est vendu aux alentours de 1,70 euro, soit environ 20 centimes de moins qu'au printemps. C'est également le prix le plus bas depuis plus d'un an et demi. De même, le diesel et le fioul ont connu une baisse de prix, entraînant une diminution du taux d'inflation global. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique, le taux d'inflation en août était de 1.9 %, le plus bas depuis plus de trois ans et demi.

Examining Inflation in Detail

Malgré cette perspective optimiste, il convient de rester vigilant. Le fait que les produits pétroliers soient libellés en dollars américains signifie que la faiblesse du dollar par rapport à l'euro a entraîné une baisse des prix des carburants. Cependant, cet avantage pourrait ne pas durer éternellement. Si le dollar se renforce, le prix de l'essence augmentera également.

De plus, l'inflation reste élevée dans d'autres domaines que les stations-service. En août, si l'on exclut les prix de l'énergie et des denrées alimentaires, le taux d'inflation était de 2.8 %. Cela explique pourquoi les consommateurs restent prudents, même avec des salaires réels en hausse.

La question des salaires en hausse

La prudence des consommateurs est justifiée. À mesure que les salaires augmentent, les prix des biens et services augmentent également, comme on peut le constater chez les coiffeurs, dans l'industrie de la restauration et sur les factures des artisans. Les économistes prévoient que l'inflation restera maîtrisable à court terme, mais ils n'ont pas encore donné le feu vert. Historiquement, les coûts de production plus élevés ont finalement entraîné des prix plus élevés sur les étagères des magasins. La question maintenant est de savoir dans quelle mesure et quand cela se produira. Le taux d'inflation des mois à venir apportera la réponse.

