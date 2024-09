La baisse des taux d'intérêt est imminente.

Après plus d'un an à maintenir les taux d'intérêt à leur niveau le plus élevé en 23 ans, la Fed est attendue pour annoncer mercredi qu'elle va finalement réduire son taux directeur. Jerome Powell, président de la Fed, pourrait également faire allusion à d'autres baisses lors des prochaines réunions.

Cet événement est celui que les investisseurs attendent depuis mars 2022, lorsque la banque centrale a commencé à augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Si cela se produit, les célébrations pourraient propulser les actions à de nouveaux records historiques.

Cependant, la plupart des Américains pourraient avoir du mal à remarquer un changement notable suite à une seule baisse de taux, ou même plusieurs, pendant au moins un an, voire plus longtemps.

Comprendre les baisses de taux

Les banques centrales réduisent les taux d'intérêt pour deux raisons principales : les conditions financières sont attendues pour se détériorer sérieusement, ou l'inflation a diminué de manière si importante que maintenir des niveaux élevés de taux d'intérêt serait excessivement restrictif et nuirait à l'économie. Cette fois-ci, les économistes prévoientmostly que la Fed réduira pour la deuxième raison.

Lorsque la Fed cherche à soulager la pression économique, elle diminue son taux cible officiellement nommé taux d'intérêt fédéral sur les fonds propres, qui est le taux d'intérêt que les banques commerciales se facturent mutuellement pour s'assurer qu'elles maintiennent le montant nécessaire de liquidités en réserve en permanence.

La Fed abaisse son taux cible en achetant plus de titres, principalement des notes du Trésor et des titres adossés à des hypothèques. En substance, les banques reçoivent une partie de l'argent que la Fed utilise pour l'acquisition, ce qui entraîne plus de liquidités disponibles pour prêter aux clients. Avec plus d'argent à prêter, elles n'ont pas besoin de facturer des taux d'intérêt hypothécaires aussi élevés et d'autres types de prêts.

Bien que cela soit un effet immédiat observable, ce n'est que le début. L'impact principal émerge beaucoup plus tard.

L'impact généralisé des baisses de taux

Les taux d'intérêt affectent une large gamme de décisions prises par les particuliers, les entreprises et le gouvernement.

En substance, les taux d'intérêt plus bas réduisent les coûts d'emprunt. Par conséquent, dans le cas d'une baisse de taux mercredi, les entreprises pourraient conclure qu'il est financièrement avantageux d'investir dans de nouveaux projets ou d'embaucher plus d'employés s'ils n'ont pas à allouer autant d'argent au remboursement de la dette.

Par conséquent, les prêts moins chers incitent les consommateurs à dépenser de l'argent plutôt qu'à l'économiser, car le rendement sur leur compte d'épargne diminue. Bien que les entreprises puissent augmenter les prix en réponse à la demande accrue, ce changement se produit généralement plus tard plutôt qu'immédiatement après la réduction des taux de la Fed, a expliqué Thomas Drechsel, professeur d'économie à l'Université du Maryland.

« Prenez votre abonnement Netflix », a-t-il dit, « ils ne vont Certainly pas le modifier chaque semaine ou même chaque mois. » En termes simples, si Netflix enregistre une augmentation des nouveaux abonnements après que la Fed a réduit les taux, il ne répondra pas nécessairement en augmentant les prix. Cela parce que, dans de nombreux cas, les entreprises ont des contrats préexistants avec leurs clients qui les empêchent de modifier les prix immédiatement, a-t-il déclaré.

Lorsque la Fed baisse ou augmente les taux, l'effet global prend du temps à se manifester dans l'économie. Le prix Nobel d'économie américain Milton Friedman a appelé cela les « retards longs et variables ».

Drechsel a déclaré à CNN : « C'est comme s'ils dirigeaient un grand navire, et même s'ils tournent le gouvernail, il faut du temps avant que le navire ne change de cap. »

Bien que la durée de ce délai soit encore débattue, certains économistes estiment qu'il faut environ un an, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'inflation a commencé à diminuer considérablement en 2023, un an après que la Fed a commencé son cycle de hausse. Cependant, Drechsel a soutenu, en se basant sur ses recherches, qu'il peut falloir « plusieurs années avant que l'effet ne se déploie complètement et que l'effet total ne soit intégré dans toutes les données que nous avons sur l'économie ».

« Cela ne signifie pas que certains des effets ne sont pas ressentis tôt, mais la transmission complète prend des années », a-t-il déclaré. Et cela pourrait également signifier que les conséquences des hausses précédentes de la Fed continuent de se propager dans l'économie, a-t-il déclaré.

La réduction du taux directeur de la Fed pourrait encourager les entreprises à investir dans de nouveaux projets ou à embaucher plus d'employés, car elles n'auraient pas besoin d'allouer autant d'argent au remboursement de la dette en raison des taux d'intérêt hypothécaires plus bas. Ce changement de stratégie des entreprises, à son tour, pourrait stimuler l'économie et potentiellement conduire à une augmentation de la dépense des consommateurs.

Si la Réserve fédérale décide de réduire son taux de prêt clé, comme prévu par de nombreux économistes, cette décision pourrait avoir un impact positif sur le secteur des affaires dans son ensemble, potentiellement entraînant une augmentation des investissements corporatifs et de la création d'emplois.

