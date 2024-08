- La baisse des taux d'inflation en Bavière atteint 2,1%

En Bavière, le taux de dépenses a baissé à 2.1% en août, selon les données de l'Office statistique. Selon leur rapport, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 1.6% par rapport à l'année dernière. À l'inverse, l'énergie, les carburants et les meubles ont connu une baisse de prix. Cependant, les consommateurs ont connu une hausse de 6% des dépenses pour l'hébergement et les services connexes. Le loyer moyen d'un appartement froid, y compris les charges, a augmenté de 2.3%. L'inflation en Bavière a connu une baisse significative à 2.5% en juillet, passant de 2.7% en mai et juin.

