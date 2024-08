La baisse des prix immobiliers a cessé selon les banques Pfandbrief

Les prix de l'immobilier ont été en baisse pendant presque deux ans. Selon les banques de prêts hypothécaires, cette tendance est maintenant au moins temporairement terminée. Cependant, la tendance des prix dans les sept plus grandes villes allemandes est incohérente. Un expert met en garde contre l'euphorie excessive.

La baisse des prix de l'immobilier allemand a au moins temporairement cessé : selon les données de l'Association des banques de prêts hypothécaires allemandes (vdp), à la fois les propriétés résidentielles et commerciales ont été légèrement plus chères au deuxième trimestre qu'au premier trimestre de cette année. L'indice des prix de l'immobilier vdp a augmenté de moitié de pour cent pour atteindre 175,5 points, comme l'a annoncé l'association à Berlin.

Ces derniers jours, les banques populaires et coopératives, ainsi que l'Institut allemand de recherche économique de Kiel, ont déjà annoncé un tournant sur le marché de l'immobilier. Cependant, les banques de prêts hypothécaires sont plus prudentes. "Il est encore trop tôt pour déclarer un renversement de tendance, mais il y a des signes d'un assouplissement de la situation difficile", a déclaré le PDG Jens Tolckmitt. L'indice vdp est basé sur des données de transaction de plus de 700 établissements de crédit, selon l'association.

Les propriétés résidentielles et les maisons ont été 0,5 pour cent plus chères au deuxième trimestre qu'au premier, mais 2,9 pour cent moins chères par rapport à l'année précédente. La situation dans les sept plus grandes villes a été incohérente jusqu'à présent cette année : les prix ont légèrement diminué du premier au deuxième trimestre à Düsseldorf (-0,5 pour cent), Munich (-0,4 pour cent) et Stuttgart (-0,2 pour cent), tandis qu'ils ont augmenté à Francfort-sur-le-Main (+0,5 pour cent), Hambourg (+0,6 pour cent), Cologne (+1,1 pour cent) et Berlin (+1,2 pour cent).

Il n'est toujours pas question de baisse des prix sur le marché de la location : les loyers moyens des nouveaux contrats pour les immeubles à appartements étaient 6,1 pour cent plus élevés dans toute l'Allemagne au deuxième trimestre qu'il y a un an, une augmentation de 1,4 pour cent par rapport au premier trimestre.

Les prix des bureaux et des propriétés commerciales ont baissé beaucoup plus dans la comparaison annuelle, de 7,4 pour cent. Il y a eu une légère augmentation de 0,4 pour cent du premier au deuxième trimestre, selon l'indice vdp. Tolckmitt ne s'attend pas à une forte augmentation des prix de l'immobilier dans l'ensemble, mais plutôt à une tendance latérale pendant plusieurs trimestres.

L'arrêt temporaire de la baisse des prix de l'immobilier en Allemagne, tel qu'indiqué par les banques de prêts hypothécaires, pourrait potentiellement signaler un changement sur le marché de l'habitation de l'économie. Cependant, l'avertissement de l'expert contre l'euphorie excessive souligne la nécessité de prudence, compte tenu des tendances incohérentes observées dans les sept plus grandes villes.

