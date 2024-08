La baisse des prix de l'essence continue en Allemagne.

Les coûts du carburant en Allemagne ont persisté à diminuer au cours de la semaine dernière. Selon les données de l'ADAC à Munich mercredi, le prix moyen d'un litre de Super E10 est désormais de 1,692 euros, soit une baisse de 1,7 centime par rapport à la semaine précédente. Dans le même temps, le diesel a baissé de 1,3 centime et est maintenant vendu 1,574 euros.

Cette tendance à la baisse se poursuit pour la quatrième semaine consécutive. L'ADAC considère que le prix actuel du Super est raisonnable, compte tenu de la récente légère augmentation du brut de Brent, qui se négocie actuellement autour de 79 dollars le baril.

L'ADAC recommande aux conducteurs de faire le plein entre 19h00 et 20h00 ou entre 21h00 et 22h00, car le carburant est moins cher pendant ces périodes. À l'inverse, les prix peuvent être six à sept centimes plus élevés à 7h00 du matin.

La baisse des coûts du carburant en Allemagne est plus marquée par rapport à la semaine précédente. Le prix actuel du Super E10, selon l'ADAC, est raisonnable compte tenu de la récente augmentation modérée des prix du brut de Brent, malgré une baisse par rapport à la semaine précédente.

Lire aussi: