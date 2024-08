La baisse des demandes de chômage: un signe positif pour le marché du travail américain en déclin

Initial claims chutèrent à 233 000 par rapport à la semaine précédente, revus à la hausse à 250 000, selon les données du département du Travail publiées jeudi.

"Tout dans cette fourchette suggère un marché du travail plutôt sain", a écrit l'économiste Joseph Brusuelas sur X jeudi matin.

Les économistes avaient prévu 240 000 nouvelles demandes initiales d'assurance-chômage pour la semaine se terminant le 3 août.

Mais le rapport n'était pas entièrement positif pour le marché de l'emploi.

Le rapport de jeudi a également montré que les demandes de prestations de longue durée, déposées par les personnes qui ont reçu des prestations d'assurance-chômage pendant une semaine ou plus, ont augmenté à 1,88 million pour la semaine se terminant le 27 juillet, un niveau de 9 semaines consécutives ou supérieur.

Les données sur les demandes d'assurance-chômage hebdomadaires peuvent être très volatiles et sont souvent révisées. Elles restent proches des niveaux d'avant la pandémie.

Ce dernier aperçu du marché du travail américain intervient alors que Wall Street tente de se remettre d'une forte baisse des marchés déclenchée par un rapport sur l'emploi de juillet décevant qui a montré que le taux de chômage avait augmenté à 4,3 % par rapport à 4,1 % et que l'économie avait créé seulement 114 000 emplois. Les craintes que l'économie américaine ne ralentisse plus rapidement que prévu ont alimenté les pertes sur les trois principaux indices américains lundi, le Dow ayant chuté de plus de 2,6 % à un moment donné.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont augmenté jeudi après la publication des données sur les demandes d'assurance-chômage. Les contrats à terme sur le Dow ont augmenté de 177 points, soit 0,45 %, les contrats à terme sur le S&P ont augmenté de 0,8 % et les contrats à terme sur le Nasdaq ont augmenté de 1,1 %. Les rendements des Treasuries ont également augmenté, le rendement du Treasuries à 10 ans ayant augmenté à 3,981 % après avoir chuté plus tôt cette semaine en raison du rapport sur l'emploi décevant.

Chris Larkin, directeur général de la négociation et de l'investissement chez E-Trade, a déclaré jeudi que les données sur les demandes d'assurance-chômage "peuvent atténuer certaines des préoccupations soulevées par le rapport sur l'emploi décevant de la semaine dernière".

Cependant, à mesure que les investisseurs commencent à se concentrer sur le rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'inflation, qui sera publié le mercredi prochain, "il est peu probable que cela déplace beaucoup l'aiguille de la

