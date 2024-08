La baisse des coûts de l'essence persiste plus significativement en Allemagne

Les prix des carburants en Allemagne ont baissé pendant quatre semaines consécutives. Selon l'ADAC à Munich mercredi, le litre de Super E10 est actuellement à 1,698 euros, soit une baisse de 1,7 centime par rapport à la semaine précédente. Le diesel, quant à lui, est 1,3 centime moins cher et est vendu 1,577 euros.

Cette baisse des prix des carburants est remarquable étant donné que le prix du pétrole brut de mer du Nord a récemment augmenté et se situe actuellement autour de 79 dollars le baril, selon l'ADAC.

L'ADAC suggère aux conducteurs de faire le plein entre 19h00 et 20h00, ou entre 21h00 et 22h00, car les prix du carburant sont significativement plus bas pendant ces heures. À l'inverse, les prix peuvent être jusqu'à six à sept centimes plus élevés à 7h00 du matin.

La baisse des prix des carburants en Allemagne est beaucoup plus importante que la tendance à la hausse récente du prix du pétrole brut de mer du Nord. Pendant certaines heures, les conducteurs peuvent économiser plus sur le carburant en faisant le plein, car les prix sont comparativement plus bas, selon les suggestions de l'ADAC.

