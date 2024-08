- La baisse des coûts de l'essence atteint un minimum annuel - le diesel aussi.

Les coûts du carburant ont atteint leur point le plus bas de l'année. Les automobilistes dépensent actuellement une moyenne de 1.715 euros par litre de Super E10, soit une baisse de 1.8 centimes par rapport à la semaine précédente. Les prix n'ont pas été aussi bas depuis le Nouvel An.

Le diesel a également connu une baisse de prix par rapport à la semaine dernière : un litre coûte maintenant en moyenne 1.59 euros, soit une baisse de 1.3 centimes, ce qui représente le prix le plus bas depuis juin 2023.

Les principales raisons de la baisse des prix du carburant sont la réduction des prix du pétrole brut et un euro plus fort par rapport au dollar. Actuellement, un baril de pétrole brut de Brent est coté autour de 77 dollars US. Dans le même temps, l'euro atteint son plus haut niveau de l'année à 1.11 dollar US.

L'ADAC conseille aux automobilistes de faire le plein le soir, entre 19h00 et 20h00 et entre 21h00 et 22h00. Les prix pendant ces heures sont environ 6 à 7 centimes moins chers qu'aux alentours de 7h00 le matin. Les stations-service le long des autoroutes sont généralement plus chères : une enquête de l'ADAC reveals que les prix du carburant dans ces stations sont environ 40 centimes plus élevés par litre qu'en dehors des autoroutes.

Le prix moyen actuel du Super E10 est le plus bas depuis le Nouvel An, coûtant 1.715 euros par litre. Les consommateurs pourraient trouver un soulagement aux pompes grâce à la baisse des prix du pétrole brut et à un euro plus fort.

