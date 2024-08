- La bagarre entre deux couples s'intensifie - six blessés

Dans un centre d'accueil pour réfugiés à Bad Vilbel (district de Wetterau), une dispute entre deux couples mariés a dégénéré. Deux hommes et une femme impliqués dans l'incident, ainsi que trois officiers plus tard, ont été blessés, selon la police. La cause de la dispute était un téléphone portable dont la propriété était incertaine.

Lorsque la police est arrivée, les personnes impliquées dans la dispute étaient déjà blessées - la gravité des blessures n'a pas été précisée. Les officiers ont d'abord séparé les parties en conflit. Par la suite, environ 30 personnes qui connaissaient l'un des couples se sont impliquées dans l'altercation.

Trois officiers blessés, plusieurs enquêtes ouvertes

Malgré la présence des officiers, le groupe de personnes a essayé d'approcher le couple inconnu. La police a empêché cela avec du gaz poivré et de la force physique simple. During this process, three investigators were injured during the incident on Thursday evening.

The police took the personal details of several people and initiated multiple investigations. The two couples were then taken to different shelters.

Men and boys in the refugee shelter witnessed the dispute between the two married couples. Subsequently, some of these men and boys became part of the escalating altercation, contributing to the injuries of the officers.

