La 62e balle de home run d'Aaron Judge est estimée entre 1 et 2 millions de dollars, selon les experts.

Le batteur des New York Yankees a dépassé le record de Roger Maris pour une saison de la Ligue américaine avec son 62e home run mardi, et Cory Youmans, assis au champ gauche et au premier rang, a été le supporter chanceux qui a attrapé le souvenir historique au Globe Life Field.

Résident de Dallas et fan des Texas Rangers, Youmans a déclaré qu'il ne savait pas encore s'il allait garder la balle. Après avoir attrapé la balle - un événement qui a suscité des célébrations euphoriques - il a été escorté hors de la section des sièges par la sécurité.

Si Youmans vend le ballon, il pourrait recevoir une belle rémunération.

"La semaine dernière, nos collègues de la maison de vente aux enchères Memory Lane ont garanti de payer 2 millions de dollars à la personne qui attrapera le ballon", a déclaré Bobby Livingston, vice-président exécutif de RR Auction, à CNN.

"Avec toute la publicité et l'excitation, et le fait qu'il s'agit d'Aaron Judge des Yankees, je ne serais pas surpris qu'une autre maison de vente aux enchères ou un groupe d'investissement sportif achète la balle pour 5 millions de dollars dans l'environnement actuel du marché des souvenirs sportifs.

"En supposant que Judge ne joue pas ce soir [contre les Rangers], cette balle restera à jamais dans la mémoire des Yankees de New York.

Cependant, Ken Goldin, le fondateur de Goldin Auctions, estime que le prix de 2 millions de dollars est "très exagéré" et qu'il s'agit "plutôt d'un coup de publicité", estimant plutôt la balle à 1,25 million de dollars.

"Il s'agit d'un exploit historique qui est renforcé par le fait qu'il est un joueur apprécié et qu'il joue pour les Yankees de New York", a déclaré M. Goldin à CNN, ajoutant que 1,25 million de dollars ferait de cette balle la deuxième balle de baseball la plus chère jamais vendue.

En 1999, la balle de baseball du 70e home run de Mark McGwire a atteint 3 millions de dollars aux enchères, commission comprise, ce qui en faisait à l'époque la somme la plus élevée jamais payée pour un artefact sportif.

David Hunt, président de Hunt Auctions, admet que des évaluations plus élevées sont utilisées pour générer "une image de marque et une couverture médiatique" pour les maisons de vente aux enchères et que la balle du 62e home run de Judge est "plutôt un objet de 500 000 à 1 million de dollars du point de vue de l'estimation".

"Mais pour être clair", a déclaré Hunt à CNN, "je pourrais certainement envisager qu'elle rapporte un million, voire deux, si les enchérisseurs appropriés s'impliquaient. Ce n'est pas impossible."

Dans un communiqué envoyé à CNN, la maison de vente aux enchères Lelands a qualifié la 62e balle de home run de Judge de "frappe de baseball la plus précieuse de ces dernières années [...] estimée à plus de sept chiffres".

"Il est tout simplement incroyable qu'une balle de baseball à 20 dollars puisse se transformer en une balle à sept chiffres en un seul coup de batte", ajoute le communiqué.

Nous verrons ce qui se passera

Lorsque Judge a égalé le record de Maris avec son 61e home run la semaine dernière, aucun fan n'a pu attraper la balle qui est tombée dans l'enclos et a finalement été transmise à Judge, qui l'a ensuite donnée à sa mère.

Michael Kessler, le fan de 20 ans qui a attrapé le 60e coup de circuit de Judge, a échangé la balle contre une rencontre dans le clubhouse avec le joueur des Yankees, quatre balles de baseball dédicacées et une batte de match dédicacée, selon MLB.com.

"Je ne sais pas où elle se trouve", a déclaré Judge à la presse lorsqu'on lui a demandé ce qu'il était advenu de sa 62e balle de circuit.

"Nous verrons ce qu'il en est. Ce serait génial de la récupérer, mais c'est un souvenir pour un fan. Ils ont fait une belle prise et ils ont tous les droits de la récupérer".

Depuis qu'il a battu le record de Maris, vieux de 61 ans, avec sa frappe de 391 pieds lors de la première manche du match de mardi contre les Rangers, Judge a reçu de nombreux éloges, y compris de la part du président Joe Biden.

"Félicitations @TheJudge44 pour le home run 62. L'histoire est faite, il y a encore de l'histoire à faire", a écrit M. Biden sur Twitter.

Barry Bonds détient le record de 73 home runs en une seule saison, mais beaucoup ont mis en doute ce record car il a été impliqué, comme d'autres joueurs de l'époque, dans des scandales de dop age et aurait utilisé des stéroïdes. Bonds a nié ces allégations.

Une pièce spéciale et historique

Bien que l'on ne sache pas encore si Judge jouera mercredi lors du dernier match de la saison régulière, il a de bonnes chances de remporter la triple couronne de la Ligue américaine en menant le circuit pour la moyenne à la batte, les points marqués et les coups de circuit.

Il est premier pour les home runs et les RBIs, mais devance la star des Minnesota Twins, Luis Arráez, pour la moyenne au bâton.

Si Judge joue mercredi et frappe un autre coup de circuit, la valeur de la balle de mardi soir s'en trouvera probablement modifiée.

"Ce n'est pas sa dernière balle de home run, ce n'est pas celle qui a établi un nouveau record et elle n'est donc pas aussi viable", explique Hunt.

Mais il existe aussi un scénario dans lequel la prise de Youmans ne fait qu'augmenter en valeur.

"Si, dans 15, 20 ou 30 ans, personne ne bat ce record, il pourrait s'agir d'une pièce historique très spéciale, ce qui lui donnerait une plus grande valeur", a déclaré M. Hunt.

Steve Almasy et Wayne Sterling de CNN ont contribué au reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com