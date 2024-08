- L' ouragan Ernesto se dirige vers les Bermudes.

L'ouragan "Ernesto" se rapproche de Bermuda dans l'Atlantique Nord et prend de la force. Le centre national des ouragans des États-Unis (NHC) a relevé le niveau de la tempête en ouragan de catégorie 2 jeudi soir (heure locale).

Le centre de la tempête est prévu pour passer au-dessus ou près des îles samedi et continuer à s'intensifier. "Ernesto" a déjà atteint des vents soutenus d'environ 155 kilomètres par heure.

Des précipitations importantes sont attendues sur le territoire britannique d'outre-mer vendredi. Le NHC a mis en garde contre des inondations. La côte est des États-Unis ne devrait pas être directement touchée par "Ernesto", mais les baigneurs doivent s'attendre à des vagues et des courants forts et suivre les instructions des maîtres-nageurs locaux.

Pannes de courant à Porto Rico

La tempête tropicale s'est transformée en ouragan près du territoire américain des Caraïbes de Porto Rico mercredi, causant des pannes de courant généralisées. Les médias locaux ont rapporté des pluies torrentielles, des inondations et des arbres renversés. Les îles Vierges ont également ressenti les effets de la tempête.

Le changement climatique augmente la probabilité de tempêtes fortes. En raison des eaux océaniques particulièrement chaudes et du début prévu de "La Niña", une phase d'eaux plus froides dans le Pacifique, l'agence météorologique américaine NOAA avait mis en garde contre une saison d'ouragans particulièrement forte dans l'Atlantique cette année. Cette saison commence en juin et dure six mois. Dès juillet, "Beryl" s'est formé, l'ouragan de catégorie 5 le plus précoce jamais enregistré lors d'une saison.

