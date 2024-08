- L' organe judiciaire rejette une requête urgente de réfugiés

Le tribunal de Potsdam a rejeté un appel urgent contre un projet de centre d'accueil pour réfugiés dans la ville. Un responsable du tribunal a déclaré qu'ils n'avaient pas trouvé de défauts dans le permis de construire qui pourraient porter atteinte aux droits des riverains. L'individu a la possibilité de déposer un autre appel auprès de la Cour administrative supérieure de Berlin-Brandebourg dans un délai de deux semaines, comme rapporté initialement par "Tagesspiegel".

La ville de Potsdam s'est engagée à poursuivre la mise en place d'un centre d'hébergement pour réfugiés dans la région de Kirchsteigfeld. L'emplacement est considéré comme "parfait" en raison de ses équipements sociaux existants et de ses transports en commun fiables, selon un porte-parole de la mairie. Potsdam prévoit également de créer des options de logement pour les demandeurs d'asile qui seront réparties équitablement dans toute la ville et disponibles à long terme.

La ville prévoit d'ouvrir le centre au troisième trimestre 2024, mais le début des travaux de rénovation dépendra de la résolution des problèmes contractuels, a déclaré le porte-parole de la mairie.

Absence de participation du public exprimée

several residents have expressed concerns over being excluded from the planning process for the shelter. A petition on change.org accused the authorities of creating "faits accomplis" without involving the community. Furthermore, residents reportedly received inaccurate information regarding the number of living spaces. The petition calls for "genuine" community involvement.

Le projet peut accueillir jusqu'à 90 personnes, a répondu le porte-parole de la ville. Cependant, il a été convenu que seuls 60 personnes y seraient hébergées. La ville nie également les allégations d'absence d'opportunités de participation. "Le député maire compétent a déjà promis d'organiser une autre réunion dès que de plus amples détails sur le projet seront connus", a répété le porte-parole, la promesse restant toujours d'actualité.

Le rejet de l'appel n'a pas été considéré comme une violation de la justice par les manifestants, qui continuent de s'exprimer sur le manque d'implication de la communauté dans la planification du centre d'accueil pour réfugiés. La Cour administrative supérieure de Berlin-Brandebourg devrait prendre en compte cette question de justice concernant l'implication du public lors de l'examen de l'appel supplémentaire.

