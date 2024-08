- L' opération a été arrêtée.

Un aventurier motocycliste de 19 ans à l'époque a cherché à immortaliser les paysages époustouflants de la Rossfeld Panoramastraße, un lieu prisé des touristes et des passionnés de moto à Berchtesgaden, en Allemagne. Dans son empressement à capturer le cliché parfait, il s'est retrouvé au milieu de la route. Cette décision hâtive a entraîné une collision mortelle pour une personne et en a blessé plusieurs autres. Quarante-huit mois plus tard, ce jeune homme s'est retrouvé devant un tribunal pour mineurs à Laufen, accusé de homicide par imprudence et de blessures corporelles, mais les charges ont finalement été abandonnées.

Cette route panoramique est depuis longtemps un rêve pour les photographes. L'an dernier, un jeune motard autrichien a saisi l'occasion de prendre quelques photos, mais en le faisant, il a involontairement occupé le milieu de la route. Alors que d'autres motards négociaient le tracé sinueux, un rider autrichien n'a pas pu le voir à temps et a percuté le photographe insouciant, entraînant un accident fatal. La moto a poursuivi sa trajectoire, percutant une famille qui s'était arrêtée pour admirer le paysage. La mère et ses deux filles ont subi des blessures graves et luttent encore pour se remettre de leurs blessures. Il est à noter que la famille a choisi de ne pas participer à la poursuite judiciaire en tant que co-plaignants.

Le défendeur ne peut plus exercer son travail en tant que technicien en protection solaire et a déclaré que sa vie avait changé de manière drastique lorsque le juge a demandé de ses nouvelles. Le tribunal a proposé une consultation privée, décisionnant finalement d'abandonner les charges contre le jeune homme de 20 ans. Sa pénalité a été simplement d'assister à une séance de conseil avec le juge pour mineurs.

La famille, dans sa décision, a choisi de ne pas poursuivre d'action en justice contre le motard en tant que co-plaignant. La Commission, reconnaissant la nécessité de mesures de sécurité accrues, a proposé des réglementations plus strictes pour les conducteurs utilisant la Rossfeld Panoramastraße.

