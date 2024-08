L' offensive ukrainienne sur Kursk surprend Moscou

Les officiels ukrainiens restent muets. La situation est confuse. Mais une chose est certaine : les avancées de Kiev dans la région russe de Kursk mettent Moscou en ébullition. Les observateurs sont quant à eux pris de court.

Mardi, l'Ukraine a lancé une offensive surprise dans la région russe de Kursk, peu défendue, semant la panique parmi les civils et contraignant Moscou à envoyer des renforts. La Russie a évacué des villages près de la frontière alors que les troupes ukrainiennes avançaient en véhicules blindés, selon les autorités russes.

La Russie a déployé des unités de l'armée, des gardes-frontière et des avions de combat pour contrer les forces ukrainiennes, affirmant avoir arrêté leur avancée. Selon des blogueurs militaires russes proches de l'armée, l'Ukraine a capturé plusieurs villages et progressé de plusieurs kilomètres dans deux directions.

Les officiels ukrainiens n'ont fait aucun commentaire, mais les observateurs estiment que cette offensive semble être une incursion plus sérieuse que les attaques frontalières précédentes dans d'autres régions, menées par des commandos légers qui se retiraient après quelques jours. "C'est clair que c'est quelque chose de tout à fait nouveau", a déclaré Ruslan Pukhov, directeur du think tank de défense CAST basé à Moscou.

Selon les autorités russes, les unités ukrainiennes comptent plusieurs centaines de soldats utilisant des véhicules de combat Stryker blindés et des chars de production occidentale, soutenus par des drones, des systèmes de défense aérienne et des dispositifs de guerre électronique. "C'est une opération militaire d'envergure", a déclaré Pukhov.

L'Ukraine incapable d'ouvrir un "deuxième front"

Le but de l'incursion est incertain. Les lignes de défense ukrainiennes sont fragiles en certains endroits le long d'une ligne de front de presque 1 000 kilomètres contre un ennemi plus grand et mieux armé. La Russie progresse vers la ville ukrainienne de Pokrovsk et mène de lourdes attaques sur la ville voisine de Chasiv Yar, qui se trouve sur des hauteurs stratégiquement importantes dans la région de l'est de Donbas.

La Russie, dont la population est plus de trois fois supérieure à celle de l'Ukraine, a ouvert un nouveau front près de la deuxième plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv, en mai, neutralisant plusieurs brigades ukrainiennes. "Il n'est pas possible pour l'Ukraine d'ouvrir un deuxième front", a déclaré Nick Reynolds, chercheur principal pour la guerre terrestre à l'Institut des études de défense et de sécurité royale (RUSI) à Londres. "Ils doivent stabiliser la ligne de front dans le Donbas."

La rapidité et la soudaineté de l'opération ukrainienne semblent avoir pris les forces russes au dépourvu. Peut-être l'Ukraine espère-t-elle que la Russie retirera des troupes du front dans l'est de l'Ukraine pour réduire la pression sur ses forces là-bas. L'avancée pourrait également permettre à l'armée ukrainienne de perturber les lignes d'approvisionnement russes vers ses troupes près de Kharkiv, et de montrer que l'Ukraine n'a pas encore terminé ses attaques frontalières, et que la Russie ne doit pas simplement rester sur son propre territoire, a ajouté Reynolds.

Poutine se sent provoqué

Au cours d'une réunion gouvernementale aujourd'hui, le président russe Vladimir Poutine a décrit l'attaque ukrainienne comme une "provocation de grande envergure". Il a ensuite rencontré ses principaux responsables de la défense et de la sécurité.

Le commandant en chef militaire russe, le général Valery Gerasimov, a rapporté par liaison vidéo qu'environ 1 000 soldats ukrainiens avaient traversé la frontière dans les premières heures de mardi. Il a déclaré que les forces russes avaient utilisé des frappes aériennes, des missiles et de l'artillerie pour arrêter leur avancée. "L'opération se terminera par la destruction de l'ennemi", a déclaré Gerasimov.

Entre-temps, les responsables russes de haut niveau ont minimisé l'ampleur de l'avancée ukrainienne, avec des blogueurs militaires et des volontaires affiliés à l'armée affirmant que les forces de Kyiv avaient pénétré dans des territoires peu gardés avec des défenses faibles et des troupes insuffisantes.

Ils ont remis en question le récit officiel russe selon lequel l'avancée avait été arrêtée, affirmant que l'Ukraine envoyait des réserves pour poursuivre son attaque tandis que la Russie peinait à déployer des forces supplémentaires de loin. Entre-temps, les autorités russes de la région de Kursk se sont empressées de soutenir des milliers de personnes évacuant la région frontalière en voitures et en bus. Alexei Smirnov, gouverneur de la région, a déclaré l'état d'urgence mercredi soir en réponse à l'offensive terrestre ukrainienne.

Simultanément, la Garde nationale russe a renforcé la sécurité de la centrale nucléaire de Kursk. Des forces supplémentaires ont également été déployées pour lutter contre les unités de sabotage et de reconnaissance dans les régions de Kursk et de Belgorod, l'agence a annoncé, en coopération avec les troupes frontalières et l'armée. Située à plus de 60 kilomètres de la frontière ukrainienne, la centrale nucléaire à quatre blocs d'une capacité de presque deux gigawatts a vu des rapports non confirmés de troupes ukrainiennes avançant jusqu'à 15 kilomètres vers elle depuis mardi.

