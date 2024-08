L' hôtel sur la Moselle s' est effondré.

Des parties d'un hôtel à Kröv sur la Moselle se sont effondrées. Jusqu'à neuf personnes pourraient être prisonnières des décombres, selon la police. Leur sauvetage s'avère complexe, avec la crainte que d'autres parties du bâtiment s'effondrent.

À Kröv sur la Moselle, dans la Rhénanie-Palatinat, une partie d'un hôtel s'est effondrée. Pour l'instant, jusqu'à neuf personnes pourraient être prisonnières des décombres, avec un contact établi avec certaines d'entre elles, selon un communiqué de la police tôt le matin. Les opérations de sauvetage sont en cours pour secourir les personnes prisonnières. "Plusieurs personnes ont pu quitter le bâtiment de manière autonome et sont prises en charge par les services d'urgence et les aumôniers", ont-ils ajouté. Les pompiers ont d'abord refusé de commenter. Plus tôt, SWR a rapporté l'incident dans le district de Bernkastel-Wittlich.

Des images de la scène montrent des parties du bâtiment en bois sur plusieurs étages qui se sont effondrées, avec des débris de béton au sol. Les services de secours sont arrivés avec plusieurs véhicules. Selon SWR, une unité de recherche et de sauvetage avec des chiens est également sur place.

Les pompiers n'ont pas pu entrer initially dans le bâtiment en raison du risque d'effondrement supplémentaire. L'Agence fédérale d'aide technique a installé des points de surveillance pour observer tout mouvement dans le bâtiment et déterminer s'il peut être entré en toute sécurité. En raison de la crainte que d'autres parties de l'hôtel s'effondrent et endommagent les bâtiments adjacents, les maisons voisines sont évacuées.

La cause de l'effondrement partiel du bâtiment reste inconnue, ni la police ni les pompiers n'ayant fourni d'informations à ce sujet. Les habitants ont reportedly appelé les services d'urgence tard dans la soirée. Un témoin oculaire a déclaré à SWR que le plancher sous lui avait soudainement cédé alors qu'il était aux toilettes.

Cet incident malheureux a causé une grande détresse dans la communauté locale. L'opération de sauvetage progresse lentement en raison de l'état instable du bâtiment.

