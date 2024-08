- L' hôte Jan Köppen était absent de la réception.

La saison All-Star de Dschungelcamp approche à grands pas. Le 15 août, "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! All-Stars" sera diffusé sur le service de streaming RTL+ (disponible également sur RTL à partir du 16 août). Cependant, quelque chose d'inédit s'est produit dès le début de la saison All-Stars : l'animatrice Sonja Zietlow (56 ans) a accueilli le premier groupe d'étoiles toute seule. Le co-animateur Jan Köppen (41 ans) était introuvable. La raison en est une maladie qui a touché le quadragénaire.

Première de Dschungelcamp : pas de trace du "gentil, sympathique et drôle" Jan Köppen

Une vidéo sur RTL montre l'arrivée des légendes de Dschungelcamp Georgina Fleur (34 ans), Mola Adebisi (51 ans), Danni Büchner (46 ans), Thorsten Legat (55 ans), Hanka Rackwitz (55 ans) et David Ortega (38 ans) dans la brousse sud-africaine. Mais à la surprise du groupe, l'animatrice culte Zietlow les attend seule.

"Vous êtes là pour le Showdown des Légendes de Dschungel, et c'est déjà légendaire car pour la première fois de l'histoire, je suis là à vous accueillir toute seule", explique l'animatrice de "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! All-Stars" aux stars réunies. Elle ajoute ensuite en plaisantant : "Et pourquoi ? Parce que Jan n'a pas envie de vous voir."

Mais l'icône de Dschungelcamp Zietlow précise rapidement : "Non, malheureusement, Jan est vraiment au lit avec de la fièvre et il est malade." Elle espère que le "gentil, sympathique et drôle" Jan Köppen sera de retour à ses côtés le lendemain.

13 célébrités s'affrontent pour remporter les 100 000 euros de prix dans "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! All-Stars". RTL diffusera les 17 épisodes préenregistrés de la saison All-Star quotidiennement à partir du 16 août à 20h15. Les épisodes seront disponibles sur RTL+ un jour avant.

