- L' hôpital Schleizer Sternbach est en train de fermer.

La clinique insolvable Sternbach de Schleiz, située dans le district de Saale-Orla, fermera à la fin du mois d'août. La clinique a déclaré dans un communiqué qu'elle ne pouvait plus supporter seule ses pertes. Malgré une recherche intensive, aucun partenaire financier pour une coopération ou une prise de contrôle n'a été trouvé.

Les environ 190 employés seront licenciés d'ici la fin du mois. La clinique n'acceptera plus de nouveaux patients dès maintenant. Les environ 50 patients actuels seront toujours traités et seront régulièrement déchargés dans les prochains jours. Les opérations de la clinique seront arrêtées de manière ordonnée.

Difficultés financières et problèmes de personnel

La clinique signale de lourdes pertes et se trouve en procédure d'insolvabilité en自主管理 depuis la fin juin. Les pertes sont actuellement couvertes car les salaires et les traitements des employés sont payés par l'agence pour l'emploi depuis la demande d'insolvabilité. Cependant, ce soutien prendra fin à la fin de ce mois. Le manque de personnel a également rendu difficile la poursuite des opérations. En raison de la difficulté croissante à remplir le tableau de service avec son propre personnel, des travailleurs indépendants plus coûteux ont dû être embauchés.

Selon le chef de district Christian Herrgott (CDU), la clinique a un chiffre d'affaires mensuel de 1,5 million d'euros et des dépenses de 2,1 millions d'euros. "La clinique encourt donc une perte mensuelle de 600 000 euros, soit environ un tiers de son chiffre d'affaires total." Compte tenu de ces dimensions, une prise de contrôle de l'hôpital dans les propres structures du district n'est pas envisageable. Il a critiqué la direction de la clinique pour n'avoir pas communiqué la situation économique dramatique pendant si longtemps.

Responsabilité politique et critique du système

La ministre de la Santé Heike Werner (La Gauche) a exprimé son regret face à la fermeture et a fait référence aux efforts de l'État pour sauver la clinique. Le gouvernement de l'État avait fourni deux millions d'euros en ressources financières à court terme au printemps pour sécuriser l'hôpital. En outre, l'État libre avait plaidé pour des paiements de pont à court terme du gouvernement fédéral et avait approuvé des fonds d'investissement d'environ 9,4 millions d'euros.

"Finalement, aucun acquéreur n'a été trouvé pour continuer l'emplacement en raison de la situation économique désastreuse de la clinique dans le cadre de la procédure d'insolvabilité en自主管理. Nous devons accepter cela", a expliqué la ministre. Dans ce cas, ce n'est pas l'engagement du gouvernement de l'État qui manque, mais le système de financement défectueux du gouvernement fédéral et les difficultés internes du porteur.

La fermeture de la clinique Sternbach est un signe clair que des changements urgents sont nécessaires dans les conditions-cadres, a déclaré Werner. La réforme de la rémunération fédérale arrive beaucoup trop tard. "Le gouvernement fédéral ne remplit simplement pas ses tâches prescrites par la loi pour un refinancement adéquat des coûts de fonctionnement."

Plusieurs hôpitaux de Thuringe sont actuellement confrontés à des problèmes financiers. Récemment, l'État a dû mettre en place un paquet d'aide

Lire aussi: