- L' histoire d'amour d' un couple puissant

Rarement une relation n'a suscité autant d'intérêt public que celle de la pop star Taylor Swift (34) et du joueur de NFL Travis Kelce (34). Depuis presque un an, le couple est sous les projecteurs, faisant régulièrement la une des journaux. Tout a commencé avec un bracelet d'amitié...

Visiter la "Eras Tour"

L'histoire d'amour de ces deux mégastars a commencé lors de la "Eras Tour". Swift est actuellement en tournée mondiale depuis mars 2023, donnant des concerts un peu partout. Le 8 juillet 2023, Kelce était dans le public, encourageant la mégastar au Arrowhead Stadium de Kansas City.

Une tentative de flirt ratée ?

Le 26 juillet 2023, Kelce a parlé de Swift pour la première fois sur son podcast "New Heights". Il a raconté son plan pour offrir un bracelet d'amitié avec son numéro de téléphone lors de sa visite à la "Eras Tour". Cependant, son plan semble avoir échoué. En plaisantant, il a dit à son frère et co-animateur du podcast Jason Kelce (36) : "J'étais déçu qu'elle ne parle pas avant ou après ses performances car elle doit économiser sa voix pour les 44 chansons qu'elle chante. Alors j'étais un peu blessé de ne pas pouvoir lui offrir un des bracelets que j'avais faits pour elle."

Sa tentative de flirt n'est pas passée inaperçue, et plus tard, le présentateur sportif Andrew Siciliano en a parlé lors d'une interview. Kelce a confirmé qu'il avait dit tout ce qu'il avait dit sur son podcast, mais a ajouté : "Je ne parlerai pas de ma vie privée." Lorsque lui a-t-on demandé si Swift l'avait contacté, Kelce a mis fin à l'interview. Son frère Jason a également refusé de faire d'autres commentaires lors d'une interview ultérieure.

Des jeux de mots sur des jeux de mots

Cependant, le public était déjà accro, et le nom de Swift était sur toutes les lèvres le 17 septembre lors du match entre les Kansas City Chiefs de Kelce et les Jacksonville Jaguars - au moins indirectement. Tanto les commentateurs de la NFL Ian Eagle (55) et Rich Eisen (55) se sont amusés à intégrer des paroles de chansons de Swift dans leur couverture.

La balle est dans son camp

Le 21 septembre, le tight end des Kansas City Chiefs était l'invité de l'émission de discussion sportive "The Pat McAfee Show". Là, il a révélé qu'il avait invité Swift à le voir jouer. "Je lui ai lancé la balle", a-t-il dit. "Je lui ai dit : 'Je t'ai vue sur scène à Arrowhead, peut-être que tu devrais me voir sur scène à Arrowhead. On verra ce qui se passe ensuite.'"

Le premier match

Lors du match des Kansas City Chiefs contre les Chicago Bears le 24 septembre, Swift était bien dans le public, encourageant avec enthousiasme depuis les tribunes avec la mère de Kelce, Donna. Par la suite, des photos et des vidéos sont devenues virales, montrant Swift et Kelce quittant le stade ensemble et s'en allant dans une décapotable. Kelce a rapidement parlé de cet événement sur son podcast, exprimant sa joie de la présence de Swift au match.

C'est juste le début

Le 1er octobre, Swift a assisté à son deuxième match de football, cette fois en regardant les Kansas City Chiefs jouer contre les New York Jets à New York. Cette fois, elle était accompagnée de certains de ses amis célèbres, dont Blake Lively (36) et Ryan Reynolds (47). À ce stade, les fans étaient sûrs qu'il y avait plus que des apparitions au match. Swift a également assisté au match du 12 octobre.

Trop de célébrité ?

Lors d'une conférence de presse le 6 octobre, Travis Kelce a été interrogé sur la manière dont il gérait sa nouvelle notoriété. Le joueur de football a répondu calmement, expliquant : "Les paparazzi qui prennent des photos partout font simplement partie de ce type de célébrité et de vie. Il y a beaucoup de gens qui sont curieux de savoir ce que fait Taylor et comment elle va. Et c'est compréhensible."

Cette réponse a suscité l'enthousiasme des fans, car Swift avait Previously struggled with intense public attention in past relationships. Sa précédente relation de six ans avec l'acteur Joe Alwyn (33) avait été largement tenue secrète, le couple étant souvent vu fuyant les paparazzi.

C'est Officiel

L'incertitude a pris fin le 15 octobre. Après un spectacle de "Saturday Night Live", Kelce et Swift ont été vus ensemble en chemin pour une fête. Des photos de paparazzi de haute résolution ont montré le couple se tenant la main, confirmant leur relation.

Un Baiser Inoubliable

Le 23 octobre, Chariah Gordon (29) a partagé une série de photos sur Instagram montrant Kelce, Swift, Gordon et son fiancé et joueur des Chiefs Mecole Hardman (26). Sur l'une des photos, Swift est vue en train d'embrasser son petit ami sur la joue.

Des aveux d'amour sur la "Eras Tour"

Après avoir soutenu son nouveau petit ami à plusieurs de ses matchs de football, les fans de Swift attendaient avec impatience la reprise de sa "Eras Tour", qui avait été interrompue pendant un mois. true to form, Kelce a rejoint les nombreux Swifties lors du lancement de la tournée à Buenos Aires le 11 novembre.

Swift a surpris ses fans en changeant le vers "Karma is the guy on the screen coming straight home to me" dans sa chanson "Karma" en "Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me". Après le spectacle, de nombreuses vidéos ont été partagées sur les réseaux sociaux montrant Swift courant joyeusement dans les bras de Kelce et l'embrassant passionnément.

Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?

Le 20 novembre, la star de la NFL a révélé plus d'informations sur leur relation et sur la façon dont ils se sont rencontrés lors d'une interview avec le "Wall Street Journal". Il a déclaré que Swift avait pris contact avec lui après qu'un connaissance commune lui en ait parlé. Il a également révélé qu'ils étaient en contact depuis un certain temps avant leur première rencontre. "Je n'ai jamais sorti avec quelqu'un ayant une telle présence", a-t-il déclaré dans l'interview.

Le 6 décembre, le magazine "Time" a nommé Taylor Swift "Personnalité de l'année". Dans l'interview accompagnante, Swift a également partagé quelques détails. "Tout a commencé quand Travis a publiquement exprimé son admiration pour moi dans son podcast, ce que j'ai trouvé vraiment cool. Après ça, on a commencé à se fréquenter." La lauréate du Grammy a également confirmé qu'ils étaient déjà en couple lorsqu'elle est apparue pour la première fois à son match.

"Je t'aime"

Après avoir passé la Saint-Sylvestre ensemble, Taylor Swift a rencontré le frère de Travis, Jason, pour la première fois lors d'un autre match de football le 21 janvier 2024. Lorsque les Chiefs se sont qualifiés pour le championnat de la NFL le 28 janvier, Swift a félicité son partenaire sur le terrain, suivi d'une étreinte serrée. Selon les rapports, Kelce a alors dit les trois mots magiques et a ajouté : "C'est devenu si sérieux que ce n'est plus drôle."

Des distances lointaines pour l'amour

Le 11 février, Swift a de nouveau démontré son engagement dans la relation : après son spectacle de la "Eras Tour" à Tokyo, elle a pris un vol de 12 heures pour soutenir Kelce lors du Super Bowl à Las Vegas. Elle était accompagnée de Blake Lively, Lana del Rey (39) et même de ses parents. Finalement, ils ont tous célébré la victoire du Super Bowl de l'équipe de Kelce ensemble.

Une visite à la zoo avant le spectacle

Ensuite, ce fut le tour de la "Eras Tour" en Australie. La deuxième étape était Sydney, où la superstar a joué un total de quatre spectacles. Après un rendez-vous romantique à la zoo la veille du premier concert**, Kelce est de nouveau apparu lors de l'une des performances de sa petite amie, obtenant une place dans la tente VIP du stade Accor le 23 février. Swift a de nouveau changé les paroles de "Karma" et les a chantées au grand plaisir de ses fans. Même après ce spectacle, le couple a partagé un baiser en coulisses.

Des baisers à Coachella

Le 13 avril, le couple a assisté au festival de musique de Coachella en Californie. De nombreuses vidéos ont montré Swift et Kelce enlacés et dansant dans la foule.

Une place sur l'album nouveau

Outre les festivals de musique, les matchs de football et sa propre tournée, la chanteuse a également trouvé le temps de sortir un album entier. Swift est connue pour chanter sur ses relations passées et présentes. Deux chansons du nouvel album "The Tortured Poets Department" font clairement référence à sa relation avec Kelce. La chanson "The Alchemy" est remplie de vocabulaire de football et la chanteuse parle d'une attraction intense et chimiquement fixée pour un nouvel amour. Les fans sont également convaincus que "So High School" parle de la relation amoureuse du couple.

Avec le début de la tournée européenne de la "Eras Tour" le 9 mai, un nouveau setlist a été introduit et "So High School" a trouvé sa place. Kelce était également présent dans le public en Europe. Pas de surprise, les premiers spectacles ont eu lieu à Paris - la ville de l'amour.

Maintenant, ils sont "Instagram officiels"

Le 22 juin, Swift a publié une photo sur Instagram. La photo a été prise après l'un de ses spectacles à Londres, où le prince William (42), le prince George (11) et la princesse Charlotte (9) figuraient parmi les invités. La selfie montre les trois avec Swift et Kelce - tous souriant joyeusement à l'appareil photo. Cela a rendu leur relation "Instagram officielle".

Travis Kelce sous les projecteurs

Le 23 juin, l'interprète de "Mastermind" a fait un mouvement inattendu qui a causé un certain émoi. Les fans s'attendaient à quelques surprises lors de ses spectacles au stade de Wembley à Londres, mais lorsque Kelce est soudainement apparu sur scène, la surprise a été grande.

Au milieu de "The Tortured Poets Department", l'athlète est apparu en smoking et haut-de-forme. Dans des clips de la brève apparition, il porte la chanteuse dans ses bras, la évente avec un éventail, lui poudre le visage avec une brosse à maquillage et donne humoristiquement des leçons de danse avant son prochain numéro, "I Can Do It With a Broken Heart". Plus tard, Swift a partagé la performance sur Instagram et a écrit dans la légende : "Je suis encore sous le choc de la première apparition de Travis à la

Le 17 juillet, la " Eras Tour " a débuté en Allemagne. Malgré un entraînement imminent avec les Kansas City Chiefs, Kelce a fait le long voyage jusqu'à Gelsenkirchen pour voir sa petite amie se produire sur scène à nouveau.

C'était sa 13ème fois à la tournée, ce qui pourrait être considéré comme une conclusion appropriée, car le chiffre 13 est le chiffre porte-bonheur de Swift. L'an dernier, le musicien a également assisté à exactement 13 matchs des Kansas City Chiefs.

Aller de l'avant

Kelce va bientôt commencer la nouvelle saison de la NFL. Le 5 septembre, les champions en titre Kansas City Chiefs accueilleront les Baltimore Ravens lors du premier match du jeudi soir de la nouvelle saison. Pendant ce temps, Swift poursuivra sa " Eras Tour ". Après ses passages en Allemagne, en Pologne et en Autriche, la chanteuse retournera à Londres en août pour cinq concerts supplémentaires - les derniers en Europe pour l'instant.

Le dernier concert de la " Eras Tour " aura lieu le 8 décembre 2024 - cinq jours avant son 35ème anniversaire - à Vancouver, au Canada. D'ici là, Swift aura donné un total de 152 spectacles dans 54 villes différentes et sur cinq continents.

