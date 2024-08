- L' expert juridique d'Augsbourg plaide en faveur de la contestation de la validité des preuves vidéo

Le manager de football de FC Augsbourg, Marinko Jurendić, a de nouveau relancé le débat sur le système VAR, alors que la saison de Bundesliga venait de commencer. Après leur match nul 2:2 contre Werder Brême, l'équipe d'Augsbourg était convaincue qu'une faute de main flagrante n'avait pas été sifflée, malgré la vérification de la vidéo par Sascha Stegemann, l'arbitre.

Jurendić a souligné : "On ne peut pas éviter de parler de tout le règlement." Le quadragénaire a également proposé une solution : "J'aimerais avoir la possibilité de contester, ce qui permettrait une révision. Nous travaillons dessus." Dans d'autres sports, les officiels ou les joueurs peuvent contester une décision de l'arbitre et demander une révision, mais seulement avec un nombre limité de contestations.

Conserver le pouvoir de l'arbitre

Jurendić n'a pas pour objectif de remettre en cause le pouvoir de l'arbitre sur le match. "Il s'agit de maintenir le pouvoir de l'arbitre ; ils doivent être les décisionnaires finaux. Mais c'est compliqué : pour nous (l'équipe), c'est crucial, tandis que pour l'arbitre, c'est juste une erreur. Il faut prendre cela en compte."

L'équipe d'Augsbourg estimait avoir perdu deux points à cause de la faute de main non sifflée lorsque le score était de 2:2. "Le joueur tente de dégager le ballon, et son bras est tendu", a expliqué Jurendić en référence à Anthony Jung de Werder Brême.

Stegemann a admis que le ballon avait touché la main de Jung dans la surface de réparation, mais a insisté sur le fait que ce n'était pas intentionnel. L'arbitre a expliqué sa décision à Sky TV : "Il tente de shooter avec le pied, et son bras bouge comme celui d'un hurdler. Il n'y a pas d'intention de bloquer le ballon avec la main."

Après le match, Jurendić a exprimé ses thoughts sur l'arbitrage en Bavière, déclarant : "Nous avons également eu des situations similaires en Bavière, et il est important d'aborder ces problèmes." De plus, il a mentionné que le match à domicile contre Bayern Munich cette saison pourrait être un autre test pour le système VAR.

Lire aussi: