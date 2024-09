L' état émotionnel renouvelé de Werner Hansch

Dix ans de succès du 'Dén de la Lionne' en Allemagne. Il y a exactly dix ans, cette série télévisée phare a commencé son périple victorieux. Ce jour anniversaire spécial et le lancement de la 16e saison ravivent des souvenirs évoquant un véritable montagnes russes.

"Le temps s'évapore aussi rapidement que le soleil fond la neige," déclarait un jour Eddie Murphy dans le rôle du jeune sauveur qui cite les sages ("À la recherche de l'enfant d'or"). Des années plus tard, les habitants du Dén de la Lionne haussent les sourcils d'étonnement. Le chouchou des Allemands est en train de célébrer son dixième anniversaire. Qu'est-ce qui n'a pas encore été révélé au monde depuis les studios MMC de Cologne, ornés du célèbre sceau du Dén de la Lionne ? Des mélanges d'assaisonnements délicieux ("Ankerkraut"), un shampooing-bain éco-responsable ("Duschbrocken"), une caisse de vélo intelligente ("BeemyBox"), des packs multiples d'antitranspirant, de crème solaire et plus encore ("Holy Pit") - des inventeurs et innovateurs en nombre incalculable ont trouvé leur fortune dans le Dén de la Lionne.

Carina Heidi Hader de Munich vise à soulager les douleurs menstruelles de millions de femmes dans le monde entier au début de la saison jubilaire. Une source de chaleur haute technologie en forme de cœur, qui chauffe jusqu'à 53 degrés en quelques secondes, est censée apporter son aide. À 269 euros, la technologie de chauffage brevetée "Paradise Heat" n'est pas exactement abordable. Cependant, les deux Lionnes Janna Ensthaler et Judith Williams, ainsi que l'entrepreneur renommé Carsten Maschmeyer, ne semblent pas s'en soucier. Après une brève négociation avec la première, ils forment une alliance. Deux minutes plus tard, le duo d'investisseurs bondit déjà de leurs sièges, scellant la première affaire de la nouvelle saison.

L'affaire la plus rapide de l'histoire du show

Les événements qui se déroulent en moins de cinq minutes sont rien de moins que stupéfiants : l'affaire la plus rapide de l'histoire du show. Après la présentation rapide de leur porte-haut par le duo "topfi" Annette et Tomasz Makowski de Sprendlingen, Ralf Dümmel est Immediately convaincu. En moins de trois minutes, il convainc tout le monde présent qu'il est le "partenaire idéal" pour leur produit et leur équipe.

Une fois en mode négociation, les Lions se montrent également de formidables concurrents. La situation est la même pour les trois fondateurs de "ratzfatz" Luisa Schubert, Sarina Morawiak et Maraike Höhne de Berlin. Cette fois, c'est LEH expert Tillman Schulz et Nils Glagau qui l'emportent. "VUP" fondatrice Evelin Stefano de Suisse est également convaincue qu'elle obtiendra un accord avec au moins un Lion à la fin de sa présentation. La coloriste et conseillère en style dynamique met tout son cœur et son âme dans la réalisation de son rêve. Même Lion Nils Glagau rejoint le défilé improvisé pour son propre accessoire multifonctionnel. Malheureusement, cela ne suffit pas pour conclure une affaire. La déception se lit sur le visage de la fondatrice : "Je n'ai pas atteint mon objectif, et cela me rend extrêmement triste," déplore la femme suisse.

Les émotions menacent de déborder dans le Dén de la Lionne, mais le moment le plus émouvant est encore à venir. Ce moment arrive à la fin, sous la forme de la légende de la diffusion Werner Hansch rejoignant le studio. Avec l'avocat Marc Ellerbrock de Markdorf, le lauréat du "Golden Lion" Award présente le projet "Gambling Heroes". Cette initiative vise à offrir aux joueurs problématiques la possibilité de récupérer leurs pertes avec l'aide d'avocats sélectionnés. Werner Hansch sait de quoi il parle, ayant lui-même perdu plus de 500 000 euros aux courses : "L'addiction au jeu m'a tout pris. Finalement, ma maison a été perdue, mon amour a été perdu, et mes comptes en banque étaient vides !" Il partage son passé sombre avec les Lions, dont les expressions deviennent de plus en plus stupéfaites et compatissantes.

"C'était le moment le plus touchant depuis que je suis assise dans ce fauteuil," dit Judith Williams, la voix brisée. Carsten Maschmeyer est également visiblement ému. La vue d'une ancienne victime qui a retourné la situation pour aider les autres qui ont connu la même souffrance touche profondément l'investisseur. Le résultat : Carsten Maschmeyer se joint à Dagmar Wöhrl : "J'étais autrefois accro aux pilules, mais maintenant je suis accro aux affaires !" Carsten Maschmeyer déclare. Quelques instants plus tard, les fondateurs et le duo d'investisseurs s'embrassent. Les yeux de Werner Hansch se remplissent de larmes, mais pour la première fois, ce sont des larmes de joie.

