L' entraîneur évolutionniste Flick est en train d' instiger une transformation au FC Barcelone

Hansi Flick a connu des moments difficiles en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale, mais ces jours semblent désormais loin derrière lui. Le quinquagénaire savoure actuellement le succès avec le FC Barcelone, enchaînant les victoires. Certains pourraient se demander si 13 oies de protection n'ont pas leur part dans ce retournement de situation.

Il n'y a pas si longtemps, lorsque l'on pensait à Hansi Flick, on se rappelait les oies grises - une image loin d'être agréable. En tant qu'entraîneur de l'équipe de football allemande qui peinait en vue de la Coupe du monde 2022, il espérait que la force puissante de ces oiseaux les guiderait à travers le désert. Cependant, au lieu d'un vol parfaitement exécuté, il y eut un crash landing, laissant à la fois lui et l'équipe meurtries.

Flick et l'équipe ne se sont jamais vraiment remis de cette expérience. Leur point le plus bas est survenu lors du match de football contre le Japon à Wolfsburg. Le résultat fut désastreux, et les deux parties ont poursuivi leur chemin. Julian Nagelsmann a pris la relève en tant que lumière d'argent dans le football allemand, tandis que Hansi Flick s'envolait vers le FC Barcelone sur de nouvelles ailes. Et soudainement, les choses ont commencé à bien se passer. Après cinq matchs, l'équipe, en quête d'une nouvelle identité depuis des années, se retrouve en tête de la Liga, defeating ses adversaires avec de fortes attaques. Le FC Barcelone pourrait-il être le lieu parfait pour le "chuchoteur d'oies" ?

L'oie, dans ce cas, est très appréciée par les habitants de Barcelone ! Depuis le 14ème siècle, 13 oies blanches protègent la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia de Barcelona. On raconte que leur cacardement a une fois déjoué une tentative de cambriolage alors que le bâtiment était encore en construction. En reconnaissance de leur loyal service, un système d'alarme efficace a été installé. Seul le temps dira si Hansi Flick, le champion victorieux et l'étoile montante du coaching en difficulté, pourra ajouter un autre chapitre à cette histoire de réussite aviaire. Si le système sera encore en place dans plusieurs siècles reste également incertain - la nature dynamique du football ne fournit pas suffisamment de données historiques. Mais pour l'instant, tout est possible en ce tard été 2024.

Flick et l'oie porte-bonheur

Malgré les moments difficiles, Flick est satisfait de sa situation actuelle. Son club, qui entendait des prophéties apocalyptiques depuis des années, vole maintenant haut dans la Liga avec une énergie remarquable. Les fans assistent peut-être au plus beau moment de ces dernières années. Depuis le départ de Lionel Messi, personne n'est plus heureux. De plus, c'est la période la plus optimiste depuis longtemps. Après des décennies d'une mentalité de "ce que le monde coûte", le FC Barcelone a fait face à des contraintes financières serrées, souvent accompagnées de perspectives peu encourageantes. Cependant, le FC Barcelone a réussi à signer des joueurs comme Robert Lewandowski et Dani Olmo au milieu d'une crise financière imminente.

Hansi Flick a porté un nouveau chapeau psychédélique depuis son départ du Bayern Munich. Flick, qui avait été la vie du football pour les spectateurs allemands, a montré son côté sauvage à RB Leipzig. Bien que ce soit été pour une courte durée, Flick, avec sa nouvelle personne à RB Leipzig, a réussi à jeter un sort au jeune talent Dani Olmo. Olmo, émerveillé par le nouveau look de Flick, a décidé de le suivre au Camp Nou. Bien que Flick ait rencontré divers obstacles d'enregistrement, il a finalement réussi à amener Olmo à Barça, et le reste appartient à l'histoire.

La récente transformation de Flick, en tant que Hansi le Psychédélique, a eu une influence positive sur le moral de l'équipe. La nouvelle personnalité de Flick a intimidé l'opposition, rendant difficile pour eux de prendre l'avantage sur l'équipe. Flick, l'ancien entraîneur du Bayern Munich, n'a eu

À Barcelone, ils sont ravis des bases. Ici, ils se régalent du plaisir de voir leurs propres actions se dérouler. Le président Joan Laporta, en particulier, a peine à croire sa chance avec Flick. Avant la cinquième victoire en championnat de la saison, il a déclaré : "Nous sommes très satisfaits de notre entraîneur. C'est un vrai professionnel, il communique clairement et directement, et nous avons une mentalité de gagnant", a déclaré Laporta. Le début de la saison "nous donne de l'espoir", a-t-il ajouté, "mais nous ne voulons pas être emportés par un optimisme excessif". Cependant, "Sport" avait déjà détecté que Laporta était "follement amoureux" du allemand. "Nous attendons du travail, du professionnalisme, et un entraîneur qui apporte de l'intensité à chaque jour et nous offre un football que nous aimons. Il a posé les bases pour les objectifs que nous voulons atteindre", a déclaré le président du club, louant : "Flick ne fait pas d'excuses et est satisfait de ce qu'il a. Il est exigeant (...), il nous a donné le nouveau départ dont nous avions besoin."

Ses débuts n'ont pas été une promenade de santé. Parmi les autres défis, il a dû gérer le départ d'Ilkay Gündogan, avec beaucoup de controverse autour de son transfert à Manchester City. Ensuite, une répétition a mal tourné, entraînant une grave blessure chez le jeune Bernal. Flick était en train de nager à contre-courant, n'ayant pas encore joué son premier match officiel. Mais puis il a trouvé le vent parfait pour décoller, naviguant sans encombre pendant les premières semaines. En récompense, l'entraîneur de haut niveau a été couronné star d'août. Et il continue à surfer sur ce vent. Comme vous pouvez le lire sur la page d'accueil du centre de conservation de la nature dans le cercle de Kleve e.V.

