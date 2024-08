- L' enquêteur: la chaleur de l' été est toujours là

Contrairement aux années précédentes, aucun tube estival clair ne s'est encore imposé sur le marché musical allemand en 2024. "L'été a été lent à arriver, et le tube estival aussi", déclare GfK Entertainment, le compilateur des Charts Officiels Allemands. Il n'y a actuellement aucun prétendant évident.

L'année dernière était similaire : "Il a fallu un certain temps pour déterminer le tube estival l'an dernier aussi. 'Girls on Horses' a été couronné à la fin août 2023", explique GfK Entertainment depuis Baden-Baden. L'année précédente, "Layla" de DJ Robin & Schürze était déjà établie comme la chanson de fête ultime à la fin juillet.

Pas de vague de tubes de Ballermann cette année

La poursuite attendue de la vague de tubes de Ballermann ne s'est pas encore matérialisée. Seuls des chansons comme "Topless" d'Isi Glück et Marc Eggers, "Topless" de Julian Sommer, ou "Handwerker" de Mickie Krause et Julian Sommer ont connu un certain succès au-delà de la scène de fête de Majorque au début de la saison.

Parlant de Krause : cette année marquait un anniversaire. Le premier tube de Ballermann, "Zehn nackte Friseure" de Mickie Krause, fêtait ses 25 ans.

La tradition du tube estival est que la chanson vienne d'interprètes moins connus ou qui n'ont pas encore eu de grand succès en Allemagne.

"Macarena" de Los del Rio (1996), "Dragostea din tei" d'O-Zone (2004) étaient de grands tubes estivaux. Cependant, cette règle apparente a été brisée auparavant, par exemple en 2021 avec Ed Sheeran ("Bad Habits") ou en 2019 avec Shawn Mendes ("Señorita", featuring Camila Cabello).

Parmi les tubes estivaux célèbres de l'histoire de la pop allemande, on compte "I Kissed A Girl" de Katy Perry (2008), "I Follow Rivers (Magician Remix)" de Lykke Li (2012), "Wake Me Up" d'Avicii (2013), et "Despacito" de Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (2017).

Il y a quelques candidats potentiels pour le tube estival de cette année en fonction de leur succès dans les charts. Selon GfK Entertainment, l'un d'eux est "I Like The Way You Kiss Me" d'Artemas.

Artemas (24) est un producteur de musique britannique qui a eu un tube mondial avec ce titre électronique et cette mélodie entêtante, grâce en partie à sa popularité sur TikTok. Les experts expliquent que la pièce présente un instrumental post-punk avec des voix suraiguës.

Un autre candidat est "Move" d'Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii.

Le DJ basé à Berlin, Adam Port, s'est fait un nom internationalement avec son collectif Keinemusik. Il se produit dans des festivals comme Coachella, Burning Man ou Fusion, et est célébré dans des clubs de Berlin ou d'Ibiza. Son titre électronique "Move" offre un son authentique de coucher de soleil estival.

"Pedro" de Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà est également en lice pour le tube estival de '24.

Ce titre dansant est une nouvelle version de la chanson Italo-disco classique du même nom de Raffaella Carrà. L'original, sorti en 1980, était l'un des tubes les plus célèbres de la chanteuse italienne, avec "A far l’amore comincia tu" (aussi connu sous le nom de "Love Affair"). La version de Jaxomy et Agatino Romero est un hommage à la disco, à la diva, à la dolce vita - le son cliché des vacances estivales en Italie. Slogan : En route pour le pays de la pizza, de la Vespa et de la glace.

