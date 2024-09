L' éminent entraîneur Flick poursuit son prochain triomphe avec Barcelone.

Le bilan financier de l'ancien sélectionneur Hansi Flick à Barcelone est remarquable. En cinq matchs, il enregistre cinq victoires. Quelqu'un peut-il arrêter les Catalans ? La situation semble dramatiquement différente pour les professionnels allemands Hummels et Gosens en Italie. En Angleterre, un joueur de l'équipe nationale allemande célèbre des victoires.

FC Barcelona, le gardien de but star Marc-André ter Stegen et l'ancien sélectionneur national Hansi Flick dominent avec victoire après victoire dans le championnat de football espagnol. Menés par le double buteur Lamine Yamal, Barcelone a écrasé FC Girona 4-1 (2-0) et a conservé sa première place au classement avec 15 points après cinq journées.

Le jeune phénomène Yamal, qui a ébloui les spectateurs avec sa performance lors de la victoire du championnat d'Espagne, a marqué dans les 30e et 37e minutes. Dani Olmo, qui a rejoint Barcelone de RB Leipzig, et le milieu de terrain Pedri ont ajouté des buts en deuxième mi-temps. Le seul but pour Girona est venu de Cristhian Stuani (80.).

Dans son 100e match officiel pour les Catalans, Robert Lewandowski (anciennement de Dortmund et de Bayern) n'a pas marqué avant la pause. Barcelone avait déjà remporté 7-0 contre Real Valladolid lors de leur deuxième match, et le premier match de Barcelone dans la nouvelle saison de la Ligue des champions aura lieu contre AS Monaco le jeudi prochain.

Hummels attend impatiemment sa première apparition

Le duo international allemand, cependant, n'a pas connu le même succès en Italie. Mats Hummels attend toujours sa première apparition pour AS Roma et n'a même pas eu de chance en tant que remplaçant. Le joueur de 35 ans a regardé depuis le banc alors que Roma concédait un but égalisateur dans la 6e minute du temps additionnel, faisant match nul 1-1 contre CFC Genoa et restant sans victoire après quatre matchs.

Le joueur national Robin Gosens a également connu des temps difficiles dans son deuxième match pour AC Florence. L'ancien joueur de l'Union a perdu 2-3 contre les vainqueurs de l'Europa League Atalanta Bergamo, avec Roma et Florence toujours à la recherche de leur première victoire de la saison. Gosens avait marqué l'égalisation dans son match de début contre Monza. Dans la première mi-temps tumultueuse à Bergamo, Florence menait 2-1. Cependant, un rapide doublé juste avant la mi-temps a donné l'avantage à Atalanta, avec Ademola Lookman (45+1) marquant le but victorieux, qui avait presque détruit à lui seul Bayer Leverkusen en finale de l'Europa League avec trois buts.

Alors que Hummels est resté sur le banc pendant tout le match, son nouveau club semblait promis à la victoire pendant longtemps. Le nouveau signing Artem Dovbyk (37.) de FC Girona a marqué son premier but pour Roma, avec Roma en retard de 30,5 millions d'euros. Le match est devenu chaotique dans les dernières minutes. D'abord, l'entraîneur de Roma, Daniele De Rossi, a été expulsé avec un carton jaune-rouge (90+5), puis Kevin De Winter a égalisé pour Genoa. Résultat, Roma est maintenant très loin de ses propres attentes.

Hummels a quitté Borussia Dortmund à la fin de la saison précédente et a signé un contrat d'un an dans la capitale italienne la semaine suivante. Le dimanche prochain, Hummels aura l'occasion de faire ses débuts à Roma contre Udinese Calcio, ce qui en fera le septième joueur allemand en Serie A.

Kai Havertz triomphe dans le derby du Nord de Londres

D'un autre côté, le joueur national Kai Havertz et Arsenal peuvent se réjouir de leur succès. Ils ont réussi à vaincre une fois de plus Tottenham Hotspur dans le derby du Nord de Londres et à maintenir leur place dans le championnat de Premier League, derrière Manchester City. Arsenal a remporté 1-0 (0-0) et a remporté sa troisième victoire consécutive dans le stade de Tottenham. Dans la 196e rencontre, c'était la 83e victoire d'Arsenal, avec 61 défaites.

Le but décisif a été marqué par Gabriel Magalhaes d'Arsenal dans la 64e minute, avec Arsenal deux points derrière Manchester City. Les champions en titre ont remporté une victoire 2-1 contre Brentford samedi grâce à un doublé d'Erling Haaland, marquant leur quatrième victoire consécutive. Le match a été tendu, avec Arsenal ayant des difficultés au début mais créant des occasions, en particulier grâce à une tête de l'auteur du but Havertz (18'). Le but décisif, however

